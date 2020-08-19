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عضو لجنة التعليم بالبرلمان يوضح طرق تقديم أولياء الأمور شكواهم من المدارس

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:15 ص
النائب محمد الكومي،
النائب محمد الكومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب
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اسراء صبري
قال النائب محمد الكومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة، علاقة تبادلية، حيث تقدم المدرسة خدمة تعليمية للطلاب، مقابل ثمن.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه في حالة كون التكلفة التي يدفعها مقابل التعليم، مخالفة للقانون؛ من حقه أن يتقدم بشكوى.

وفيما يخص الجهات التي يمكن أن يتقدم إليها ولي الأمر بالشكوى، أضاف: "يمكنك تقديمها من خلال وزارة التربية والتعليم، والإدارات والمديريات التعليمية أيضًا، بالإضافة إلى كافة مرافق الوزارة الأخرى".
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