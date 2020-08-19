عضو لجنة التعليم بالبرلمان يوضح طرق تقديم أولياء الأمور شكواهم من المدارس

قال النائب محمد الكومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة، علاقة تبادلية، حيث تقدم المدرسة خدمة تعليمية للطلاب، مقابل ثمن.





وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه في حالة كون التكلفة التي يدفعها مقابل التعليم، مخالفة للقانون؛ من حقه أن يتقدم بشكوى.



