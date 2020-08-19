محمد الشاذلي: السعودية ومصر جناحا الأمة العربية.. فيديو

قال السفير محمد الشاذلي عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، إن وجود أى مليشيا داخل دولة أمر يهدد أمن واستقرار الدولة كما فى سوريا والعراق وليبيا.





وأضاف الشاذلى خلال مداخلته الهاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن المملكة العربية السعودية ومصر هما اركان العالم العربى وجناحي القوة العربية ، حيث السعودية بقدرتها الاقتصادية ومكانتها الدينية ومصر كأكبر جيش عربى فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.





وأكد أن مصر داعمة للسعودية والسعودية داعمة لمصر، مشيرا الى كارثة 67 ومساندة المملكة، للدولة المصرية حينذاك وأن الخطر الذى يتعرض له الوطن العربى اليوم اكبر خطرًا.





ونوه إلى أن الخطر المحدق بالوطن العربى اليوم يأتى من عدة نواح سواء من ناحية ايران أو تركيا أو إسرائيل وتهديد المياه العربية المتمثلة فى نهر النيل ومياه نهر الفرات التى حولتها تركيا عن سوريا والعراق.









وتابع : أن كل تلك الاخطار تحتاج الى تضافر القوة العربية المتمثلة فى المملكة السعودية و جمهورية مصر العربية.