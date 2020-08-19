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رياضة

ميدو: بعض العاملين في الزمالك يسربون تشكيل الفريق قبل المباريات

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:52 ص
ميدو
ميدو
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عمرو ابوبكر
أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق، أنه عانى كثيرًا عندما كان مدربًا للفريق الأبيض؛ بسبب تسريب تشكيل الفريق قبل المباريات لكافة مواقع مصر.

وقال "ميدو" في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يُقدّمه على شاشة قناة النهار: "خالد جلال مدرب نادي مصر، أشار في تصريحات إذاعية إلى أنه غيَّر خطته تمامًا بعد ما علم بمحاضرة كارتيرون للاعبي الزمالك وكان لديه علم بالتشكيل الخاص بالزمالك قبل المباراة وتلك النقطة عانيت منها كثيرًا عندما كنت مدربًا في الزمالك".

وأضاف: "كنت أمنح الإداريين التشكيل على الغداء قبل المباريات ويتم تسريبه لكل مواقع مصر لدرجة جعلتني أطيح ببعض العاملين في الجهاز الفني وفضلت بعد ذلك منح التشكيل في الملعب قبل المباراة بدقائق قليلة".

واختتم حديثه: "خالد جلال نفسه هو الذي صرح بأنه كان لديه علم بتشكيل الزمالك ومحاضرة كارتيرون للاعبين قبل مواجهة اليوم".
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