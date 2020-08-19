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مرأة

يهاجم البنكرياس.. كورونا يسبب الإصابة بالسكري

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:58 ص
صدى البلد
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رشا عوني
توقع باحثون أن فيروس Covid-19 قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الأول ، بعد أن شهدوا ارتفاعًا في حالات المرض بين الأطفال المصابين بالفيروس ، وذلك بحسب موقع صحيفة daily mail البريطانية .   

ودرس الأكاديميون في إمبريال كوليدج لندن عدد الأطفال الذين تم تشخيصهم في خمس وحدات للأطفال في جميع أنحاء العاصمة، ووجد الخبراء أن حوالي 30 طفلًا تم تشخيص إصابتهم بالنوع الأول من مرض السكري بين 23 مارس و4 يونيو.

وقال الباحثون إن هذا كان ضعف الكمية التي يتم تشخيصها عادة بالحالة ، والتي لا تسببها السمنة مثل مرض السكري من النوع 2.

وكان 5 من الأطفال إما مصابين بفيروس كورونا أو من المحتمل أن يكونوا قد أصيبوا به في الماضي ، مما دفع العلماء إلى الربط بين السكري وفيروس كورونا لكنهم حذروا من أن هذا الرقم ربما كان أقل من الواقع لأن تسعة من الأطفال لم يتم اختبارهم. 

يقترح الخبراء أن فيروس كورونا - المسمى تقنيًا SARS-CoV-2 - يمكن أن يهاجم مباشرة خلايا البنكرياس الضرورية لإنتاج الأنسولين.
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