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رياضة

محمود العدل يوضح استعدادات اللجنة الطبية المصرية لاستقبال بطولة العالم لكرة اليد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:25 ص
محمود العدل
محمود العدل
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عمرو ابوبكر
 كشف الدكتور محمود العدل، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد ، ورئيس اللجنة الطبية ببطولة كاس العالم 2021 ،عن  خطة اللجنة الطبية خلال مونديال اليد والتي ستقام بمصر في يناير المقبل.

قال العدل: إن هناك خطة محكمة من اللجنة الطبية، في ظل الظروف الراهنة التى يمر العالم أجمع لتفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، وأحقية المنتخبات الوطنية المشاركة بالبطولة في الإطمئنان على البعثات الخاصة بها سواء من اللاعبين والأجهزة الفنية وأيضًا الإعلاميين ، وعلينا أن نكون نموذجاً يحتذى به في تنظيم البطولات العالمية.

وأكد العدل:" أن اللجنة الطبية تسعى لإتخاذ الإجراءات الصحية وتقديم خدمة طبية متميزة، لاسيما أنها اللجنة المسؤلة  للكشف عن فيروس كورونا، و ستكون تحت إشراف لجنة متخصصة من الاتحاد الدولي لكرة اليد، وبالتالي قررت اللجنة تواجد نقطة طبية في كل قطاع من مدرجات الصالات التى تستضيف البطولة، من أجل الجماهير في حالة استقرار الإتحاد الدولي لكرة القدم على تواجدهم بالبطولة .

كما اتفقت اللجنة، على عمل غرف طبية للاعبين وأخرى للإعلاميين وغرف طبية لكبار الزوار، داخل كل صالة من الصالات الأربعة المخصصة ، ولم تتوقف خطة اللجنة على ذلك بل اتفقت على وجود 8 سيارات إسعاف للاعبين والوفود والإعلاميين والجماهير ، فضلًا عن تواجد سيارات إسعاف مصاحبة لأتوبيسات المنتخبات الوطنية المشاركة بالبطولة .

وتستضيف مصر البطولة على 4 صالات هي، استاد القاهرة والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر الجديدة وبرج العرب.

وعن جاهزية اللجنة لإستقبال الجماهير شدد على تتبع كافة المنتخبات المشاركة في البطولة منذ دخولهم إلى مطار القاهرة، وسيتم عرض كل تحاليل الـ pcr وعملها للمنتخبات الـ32 المشاركة، كما سيتم عمل قياسات درجات الحرارة للجماهير التي ستحضر المباريات، وسيقوم الطب الوقائي بعمل تعقيم دائم للمدرجات الخاصة بالجماهير".

وتابع أن اللجنة ستقيم عيادة طبية شاملة داخل الفنادق التي ستستقبل البعثات الأجنبية بالبطولة، فضلًا عن تعقيم شامل للفندق وغرف اللاعبين والطعام .

وأشار دكتور محمود العدل إلى أن اللجنة  تجهز حاليًا كتاب مفصل عن إصابات مفصل الكتف ، وعمل نشرات طبية مكتوبة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، ليتم توزيعها على الوفود المشاركة بالبطولة، بالإضافة الى إقامة مؤتمر على مستوى عالمي سيشارك فيه خبراء الطب الرياضي حول العالم، للوصول إلى أحدث أسلوب علمي لمعالجة اللاعبين.

يذكر أن اللجنة الطبية تضم كلًا من :" الدكتور رزق عبد الفتاح مستشار وزير الشباب والرياضة للطب الرياضي ، والدكتور ياسر حسني عبدالرحمن أستاذ أمراض القلب بكلية طب بنها، والدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية، والدكتور أحمد نزيه عضو  نقابة الأطباء بالإسكندرية، ومدير منطقة كرة اليد بالمحافظة، والدكتور أحمد العزب مدير عام بهيئة الإسعاف بالقاهرة والدكتور محمود الرفاعي المختصص في المنشطات والتحليل، والدكتور عبد الرحمن العراقي استشاري جراحة العظام بالطب الرياضي.

وتستضيف مصر بطولة العالم بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، ويتم تقسيمها على 8 مجموعات وتضم كل منهم 4 فرق ليتأهل أول ثلاثة إلى الدور الرئيسي الذي يضم 24 منتخبا، ويتم تقسيمهم على 4 مجموعات تضم كل منهم 6 فرق ليتأهل الأول والثاني إلى ربع النهائي.
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