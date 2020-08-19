محام بالنقض: القانون لم يحدد المخاطب بالتصالح في مخالفات البناء.. فيديو

أكد أسامة راشد، المحامى بالنقض، أن العقار يسدد عنه أنواع من الضرائب ، فمنها "مالك العقار" الذي يدفع الضرائب على العقار ، و"مالك الوحدة" إذا أحب أن يبيع شقته؛ يدفع ضريبة ، مؤكدًا أن الدولة سمحت للمُخالف بالبناء.





وأضاف راشد ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية ، أن مالك عقار بنى أكثر من الأدوار الموجودة في الرخصة ، وباع وكسب منها، والدولة تأتى على الطرف الوحيد الذي دفع في المنظومة.





وأوضح المحامي بالنقض ، أن القانون لم يحدد المخاطب؛ لأنه لم يحدد مالك العقار أو مالك الوحدة ، أو الاثنين بالتضامن معا، ولا يوجد قانون في مصر يمنع المواطن من شراء شقة مُخالفة.



