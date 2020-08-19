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محام بالنقض: القانون لم يحدد المخاطب بالتصالح في مخالفات البناء.. فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:43 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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محمود محسن
أكد أسامة راشد، المحامى بالنقض، أن العقار يسدد عنه أنواع من الضرائب، فمنها "مالك العقار" الذي يدفع الضرائب على العقار، و"مالك الوحدة" إذا أحب أن يبيع شقته؛ يدفع ضريبة، مؤكدًا أن الدولة سمحت للمُخالف بالبناء.

وأضاف راشد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية، أن مالك عقار بنى أكثر من الأدوار الموجودة في الرخصة، وباع وكسب منها، والدولة تأتى على الطرف الوحيد الذي دفع في المنظومة.

وأوضح المحامي بالنقض، أن القانون لم يحدد المخاطب؛ لأنه لم يحدد مالك العقار أو مالك الوحدة، أو الاثنين بالتضامن معا، ولا يوجد قانون في مصر يمنع المواطن من شراء شقة مُخالفة.

وأشار "راشد"، إلى أن هناك الكثير من الشقق المخالفة لها ملفات في الضرائب وتدفع جميع المخصصات المالية ولذلك لا يصح أن يدفع مالك الوحدة أو مالك الشقة غرامات المصالحات.
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