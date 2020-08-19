لوفرين يكشف حقيقة طلب محمد صلاح شارة قيادة منتخب مصر.. فيديو

أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، ان محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، لاعب كبير ويستطيع أن يحدد مصيره بنفسه.





وقال لوفرين، في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أعتقد أن صلاح يستطيع تحديد مصيره بنفسه، لكن حاليا ليفربول هو الأنسب له".





وأكمل: "شاهدت هدف ركلة جزاء صلاح أمام الكونغو، كان يحتفل بشكل كبير بعد الهدف، ولا أعلم ماذا فعل بعد ذلك، أعلم أنه من أهم اللاعبين بالمنتخب".





وأتم: "نأمل قريبا أن يكون هو قائد المنتخب، لكنه لم يتحدث معي في أزمة شارة القيادة".