لوفرين: أجواء ملعب أنفيلد سبب انضمامي إلى ليفربول.. فيديو

أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، أنه قرر الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي لتاريخه العريق رغم أن وقت انضمامه لم يكن في أفضل أحواله.





وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "قررت الانتقال إلى ليفربول في ظروف صعبة للفريق، لكن لا ننسى ما كان عليه من قبل".





وتابع: "الفريق توج بدوري الأبطال عام 2005 أمام ميلان في واحدة من بين أفضل المباريات التي حدثت فيها عودة بالنتيجة".





وأكمل: "كل اللاعبين المشهورين شاركوا مع الفريق، مثل ستيفن جيرارد، تشابي الونسو، توريس، ونجوم قدامى مثل دالجليش".





وأتم: "عندما كنت في ساوثهامبتون ولعبت في أنفيلد سمعت أغنية جماهير ليفربول وكان شعورًا مختلفًا، تحدثت مع نفسي وقلت بأنني أود أن ألعب هناك".