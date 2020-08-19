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رياضة

لوفرين يكشف عن شعوره بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. ويوضح دور كلوب.. فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:01 ص
ديان لوفرين
ديان لوفرين
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محمد رشاد
أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، أن شعور التتويج بالدوري الإنجليزي بعد 30 عاما؛ يصعب وصفه.

وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كان من أسعد أيام حياتي، والكل استحق هذا الفوز وهذا الإنجاز".

وأكمل: "بعد عام من التتويج بدوري أبطال أوروبا تحسن مستوى ليفربول، لم نكن محظوظين العام الماضي في الدوري، لكن هذا العام كان موسما رائعا وحصدنا اللقب بفارق كبير".

وعن دور الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، قال لوفرين: "لديه عقلية في إدارة الفريق، هناك فارق كبير بين ليفربول قبل وبعد يورجن، لقد غير في قواعد وسلوكيات الفريق، وكنا أكثر جدية في هذه الفترة".
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