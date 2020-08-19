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منوعات

بسبب الـ أون لاين.. عروس تتعرض لمأزق في حفل زفافها

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:46 ص
صدى البلد
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مريم صليب
مشاكل الطلبات عبر الإنترنت لا تنتهي، بالرغم أنها توفر الوقت والجهد في التسوق، إلا أنها قد تكون سلاحًا ذا حدين و تفسد بع اللحظات بسبب شراء سلعة دون أن تراها العين و تلمسها اليد في الحقيقة . 

قررت سامنثا البالغة من العمر 27 عاما ، ان تحكي تجربتها مع الشراء عبر الإنترنت وتؤكد أنها من أسوأ التجارب التي خاضتها في حياتها في الفترة الأخيرة . 

وروت سامنثا ، أنها كانت تبحث عن فستان زفاف لها في كل المتاجر حولها، ولكن لم تجد الفستان الذي تحلم به لزفافها، فبحثت من خلال الانترنت وبالفعل وجدت تصميما يشبه الفستان الذي تتخيله. 

وقررت سامنثا طلب الفستان، ولكن علمت أن الطلب قد يصل إليها قبل الزفاف بيوم واحد فقط؛ فقررت أن تجازف و تراهن على جودته، ولكنها كانت أسوأ مجازفة . 

وصل الفستان قبل الزفاف بيوم بالفعل، و لكن المشكلة الأكبر أن الفستان كان واسعا للغاية، ولم تمتلك الوقت لتعديله، فقررت سامنثا ارتداء فستانًا قديماً في أهم يوم في حياتها؛ بسبب طلبات الـ"أون لاين".
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