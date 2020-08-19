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مستشار وزارة التنمية المحلية السابق: مد فترة دفع جدية التصالح على مخالفات البناء استجابة سريعة من الحكومة.. فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:40 ص
صبري الجندى مستشار
صبري الجندى مستشار وزير التنمية المحلية السابق
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محمود محسن
أكد صبري الجندى مستشار وزير التنمية المحلية السابق أن الهدف الرئيسى لقانون التصالح في مخالفات البناء؛ هو تقنين الأوضاع الخاطئة، لتصبح أوضاعا صحيحة ولمصلحة المواطن.

وأضاف الجندي خلال لقاء له ببرنامج التاسعة عبر القناة الأولى، أن الحكومة لديها أمل في إقبال المواطنين على التصالح خلال هذا الشهر، مشيرا الى انها اعلنت ان عدد طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بلغت 620 ألف طلب.

وتابع مستشار وزير التنمية المحلية السابق أن قرار مد فترة دفع جدية التصالح علي مخالفات البناء من الحكومة؛ استجابة لمطالب بعض الفئات التى طالبت بمد فترة التصالح.

وأشار "الجندي" إلى أنه سكون هناك أراضٍ لن يسمح فيها بالبناء مرة أخرى، إضافة إلى أن هناك مناطق لا يسمح البناء فيها أكثر من دورين، مؤكدا أنها جاءت في مصلحة الدولة والمواطن.
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