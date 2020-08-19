الغرف التجارية: إعلان اكتشاف علاج لكورونا عبر السوشيال ميديا جريمة.. فيديو

ناشد الدكتور حاتم بدوى سكرتير الشعبة العامة للصيادلة ب اتحاد الغرف التجارية ،أعضاء مجلس النواب بأنه لابد من وجود تشريع في أسرع وقت لحساب من يتحدث في غير اختصاصه على السوشيال ميديا، والناس تجرى على الصيدليات لشراء الدواء.





وأشار "بدوى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى ، إلى أن إعلان طبيب أنه اكتشف علاجا لكورونا على السوشيال ميديا هو عبارة عن امتداد لحالة العبث، وهو جريمة تستوجب العقاب والحساب.





واستكمل :" كل يوم يخرج شخص ويتحدث عن أدوية على السوشيال ميديا ولابد أن يتحدث عن هذا الموضوع الصيادلة والهيئة العليا للدواء، ومن الممكن أن يخرج طبيب يتحدث عن علاج يتم سحبه من السوق" .





وتساءل: هل من المنطق أن اختزل جائحة دوخت العالم وعلماؤه في درجة الحرارة فقط، ولابد من محاسبة من يقول هذا الكلام، المواطن كالغريق الذي يستنجد بقشة؟".