لوفرين: شعرت بالحزن لعدم المشاركة في آخر موسم.. وفخور بحديث كلوب أنني من أساطير ليفربول

أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، أنه كان حزينا لعدم المشاركة أساسيا مع ليفربول في آخر موسم.





وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "بالطبع كنت حزينا لعدم المشاركة بشكل أساسي مع ليفربول في آخر موسم".





وتابع: "لكن هذا جزء من طبيعة كرة القدم، عليك ان تقبل هذا، وأن تعمل بجد أكثر؛ حتى يتحسن أداؤك وتشارك بشكل أساسي، وهذا ما فعلته".





وأضاف: "فخور بحديث كلوب عني بأني من أساطير ليفربول، رحب بي من اليوم الأول لتوليه المسئولية، والعلاقة بيننا ليست سطحية".





وأتم: "يوما ما سوف نجتمع مرة أخرى ونتحدث عن انجازاتنا".