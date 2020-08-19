AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لوفرين يتحدث عن إقصاء ليفربول أمام أتليتكو.. ويؤكد: بايرن قاطرة وليون قد يصل للنهائي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:59 ص
ديان لوفرين ومحمد
ديان لوفرين ومحمد صلاح
Advertisements
محمد رشاد
أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، أن أتليتكو مدريد كان مستعدا بشكل جيد جدا ويؤدي بشكل جيد. 

وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كانت لدينا فرص، لكن في النهاية من يستحق الفوز يفوز، ولا اعتقد أن أجواء كورونا تسببت في الإقصاء".

وعن فوز بايرن أمام برشلونة 8-2، قال "بايرن ميونخ قاطرة في الوقت الحالي، يصعب أن تواجههم حاليا".

وأكمل لاعب ليون السابق: "سعيد جدا بوصول ليون إلى نصف النهائي يستحقون الصعود، أدوا بشكل جيد جدا أمام مانشستر سيتي، بالنسبة لهم أعتقد أن الإنجاز كبير".

وأتم: "في كرة القدم كل شئ ممكن، وقد يصلوا إلى النهائي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لوفرين يكشف كيف يتعامل محمد صلاح مع النقد في ليفربول.. فيديو

ترشيحاتنا

مباراة القمة تؤجل ظهور مرتضى منصور على قناة الزمالك.. تفاصيل

40 جنيها للشقة و1000 للفندق.. رسوم جديدة للنظافة بعد موافقة "النواب"| تفاصيل

حكم قول حسبي الله ونعم الوكيل في شخص معين.. مستشار المفتي يجيب

إيقاف وتفعيل رمز الأمان ببطاقات الائتمان بالبنك الأهلي.. اعرفها

الزمالك يفشل فى الفوز على نادي مصر للمرة الثانية ويخرج بنقطة

رامي رضوان منفعلا على الهواء.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من بالسماء

AdvertisementS

أزمة جديدة.. اشتباك بين أمير مرتضى ومشجع بعد تعادل الزمالك ونادي مصر .. فيديو

بعد رحيل فتحي ورمضان صبحي.. تركي آل الشيخ: ربنا يستر على اللي جاي

ميدو يتوقع تشكيل الأهلي في القمة .. ويراهن على أحمد فتحي

مبالغة زائدة.. ميدو ينتقد كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع نادي مصر

إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك ونادي مصر

أخبار الزمالك.. الأبيض يفشل في الفوز على نادي مصر.. اشتباك بين أمير مرتضى ومشجع.. وعبد الله جمعة يغيب عن لقاء القمة

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ حول صفقات الأهلي وأزمة رمضان صبحي

الفيفا يغير أجندة المباريات الدولية ويؤكد تأجيل كأس الأمم الأفريقية

الأهلى بلا منافس.. ترتيب الدوري المصري بعد سقوط الزمالك فى فخ التعادل مع نادي مصر

مباراة القمة تؤجل ظهور مرتضى منصور على قناة الزمالك.. تفاصيل

أخبار الأهلي.. تأكد إصابة محمود متولي بالصليبي .. شوبير يحدد مكاسب وخسائر الأهلي أمام أسوان

ميدو: رمضان صبحي رد قيمة الإعلان الخاص براعي النادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهاجم البنكرياس.. كورونا يسبب الإصابة بالسكري

الطفلة المعجزة.. ولدت بمرض نادر وتحتاج لزراعة 3 قلوب لتعيش | صور

خارق للمناعة والعظام.. فوائد الكركم مع الحليب