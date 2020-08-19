لوفرين يتحدث عن إقصاء ليفربول أمام أتليتكو.. ويؤكد: بايرن قاطرة وليون قد يصل للنهائي

أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، أن أتليتكو مدريد كان مستعدا بشكل جيد جدا ويؤدي بشكل جيد.





وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كانت لدينا فرص، لكن في النهاية من يستحق الفوز يفوز، ولا اعتقد أن أجواء كورونا تسببت في الإقصاء".





وعن فوز بايرن أمام برشلونة 8-2، قال "بايرن ميونخ قاطرة في الوقت الحالي، يصعب أن تواجههم حاليا".





وأكمل لاعب ليون السابق: "سعيد جدا بوصول ليون إلى نصف النهائي يستحقون الصعود، أدوا بشكل جيد جدا أمام مانشستر سيتي، بالنسبة لهم أعتقد أن الإنجاز كبير".





وأتم: "في كرة القدم كل شئ ممكن، وقد يصلوا إلى النهائي".