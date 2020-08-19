لوفرين يكشف عن معاناة الطفولة وعمل والديه في تنظيف المراحيض ودور السينما

أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، أنه لم يكن يتوقع أن يصل لهذه المرحلة؛ عندما كان ناشئا في دينامو زغرب.





وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "حتى وإن كنت لاجئا؛ لا يعني أن حياتك انتهت، كانت لدي أسرة تعتني بي وتهتم بأمري، أمي تعمل في تنظيف المراحيض، وأبي ينظف دور السينما".





وتابع: "لم يكن لدينا الكثير في ظل هذه الإمكانيات الضعيفة، لكننا كنا سعداء، الأهم أن ترضى بما لديك".





وأكمل: "عندما أنظر لنفسي هذه الأيام، المال لا يعوض الحب على الإطلاق، أنا دائما أفضل الحب عن المال".