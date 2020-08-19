أضرار الفيب.. مقارنة بالسجائر زيرو نيكوتين ومعنى تغير المقاومة

كشفت العديد من الدراسات، عن أن اضرار الفيب تكمن في أنها تزيد من احتمالية تعرض مستخدميه للشراهة تجاه تدخين التبغ 5 مرات أكثر من مدخني السجائر العادية؛ حيث إن أضرار الفيب تتمثل في كونها بوابة لتدخين السجائر.





وفيما يلي سنناقش معكم اضرار الفيب.

أضرار الفيب





أفاد العديد من خبراء الصحة، بأن اضرار الفيب تعتبر وسيلة مبدئية لجذب الشباب في تدخين السجائر، وهو الأمر الذي أثار قلق ومخاوف الكثير من الاطباء حول سلامة وصحة الشباب.





ويستخدم أكثر من واحد من كل ثلاثة أطفال في سن 15 عامًا الفيب، على الرغم من أنه من غير القانوني بيعها لمن هم دون سن 18 عامًا، مما يجعلهم أكثر عرضة لـ اضرار الفيب.





ومن ابرز اضرار الفيب أنها تزيد من تدخين السجائر فيما بعد، وهو ما يتسبب في إصابتهم بأمراض القلب، والأوعية الدموية، وأمراض الرئة، والسرطانات.





ويتعرض المراهقون بشكل أكبر لـ اضرار الفيب؛ حيث أنهم أكثر عرضة لتدخين الفيب، وبالتالي تدخين السجائر العادية وإدمان النيكوتين والتبغ بشكل كبير.





أضرار الفيب مقارنة بالسجائر





ومن ابرز اضرار الفيب مقارنة بالسجائر التسبب في مشاكل في الرئة والتنفس، مثل الربو، وغيرها من أمراض الرئة المزمنة، حيث ان تدخين الفيب يتسبب في عدد من الآثار الصحية الأخرى لـ اضرار الفيب مقارنة بالسجائر التي تثير القلق، ومنها:





1- زيادة خطر الإصابة بالسرطان .

2- تدخين المراهقين السجائر الإلكترونية تزيد من شراهتها تجاه تدخين السجائر وإدمانها .

3- التعرض في بعض الحالات بحدوث انفجارات وحرق بالسجائر الإلكترونية أثناء إعادة شحن الأجهزة ، بسبب البطاريات المعيبة .

4- التعرض العرضي للسوائل من الفيب الإلكترونية في تسمم حاد بالنيكوتين لدى الأطفال والبالغين .

5- تدخين الفيب أثناء الحمل يمكن أن يؤذي الجنين ويتسبب في حدوث التشوهات .





اضرار الفيب 2020





يعمل جهاز الفيب بالبطارية وتقوم بتسخين سائل لتكوين أبخرة التي يتم استنشاقها، وظهرت العديد من النكهات المختلفة للفيب، وذلك لزيادة الإقبال، إلا ان هناك العديد من الدراسات التي أجرتها مركز السيطرة على الأمراض والتي أشارت إلى اضرار الفيب 2020 .





ومن ابرز اضرار الفيب 2020 لمستخدميه أنهم يتعرضون لخطر متزايد من الإصابة بجلطة دماغية، حيث أن السجائر الإلكترونية ليست وسيلة آمنة للتخلي عن التبغ ، ويمكن أن تضر الأوعية الدموية والدماغ والقلب.





ومن المعروف ان ابرز اضرار الفيب 2020، وأحد عوامل الخطر الرئيسية الإصابة بـ السكتة الدماغية لأن هذه العادة القاتلة تزيد من كثافة الدم، مما قد يؤدي إلى تجلط الدم أو الشرايين الضيقة.





وتتمثل اضرار الفيب 2020 في زيادة معدل الاستخدام لها يزيد من ارتفاع ضغط الدم والسكري، ومستويات الكوليسترول، ومؤشر كتلة الجسم والنشاط البدني، وتعاطي الكحول، مما يزيد من احتمالات الإصابة بسكتة دماغية.





اضرار الفيب الالكتروني





حذرت دراسات أجريت في السنوات الأخيرة، إلى أن المدخنين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية هم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية من البالغين الذين يلتزمون بتدخين التبغ والسجائر العادية، ومن ابرز اضرار الفيب الالكتروني ما يلي:





1- الإصابة بالسكتة الدماغية

2- ارتفاع ضغط الدم

3- الإصابة بمرض السكري

4- ارتفاع مستويات الكوليسترول

5- ارتفاع مؤشر الجسم .

6- ضعف النشاط البدني .

7- زيادة احتمالية تعاطي الكحول.

8- انسداد الأوعية الدموية والشرايين .

9- تجلط الدم وزيادة كثافته .

10- الإصابة بأمراض القلب .

11- زيادة حدوث الأورام السرطانية على الرئة .

12- حدوث تشوهات للأجنة .

13- التعرض لـ أمراض الرئة كالربو، وغيرها .

14- أمراض اللثة .





اضرار الفيب زيرو نيكوتين





هناك اضرار للفيب الالكتروني، إلا ان هناك اضرار الفيب زيو نيكتين أيضا، وذلك بغض النظر عما إذا كان السائل يحتوي على النيكوتين. تختلف هذه الآثار الجانبية حسب السائل الأساسي والنكهة والمكونات الأخرى المستخدمة.





ولا يزال هناك الكثير لا نعرفه عن اضرار الفيب زيو نيكوتين، لذا يجب معرفة الآثار قصيرة وطويلة الأجل مستمر، لا سوف نناقش الآثار الجانبية للتدخين الفيب زيو نيكوتين، وتشمل :





1- الحساسية :





عند تسخين الفيب قد تؤدي مكونات الفيب إلى حدوث حساسية في الفم والممرات الهوائية؛ حيث وجدت دراسة واحدة عام 2015 أن نفخة واحدة من الفيب زيرو نيكوتين تحتوي على ما يكفي من البروبيلين غليكول والجلسرين ، وهما سائلين شائعين ، التسبب في حدوث الحساسية.





2- التهاب الجهاز المناعي :

واحد من اضرار الفيب زيرو نيكوتين ان يؤدي أيضًا إلى استجابة الجهاز المناعي، وأضافت دراسة أجريت في عام 2018 انهم وجدوا أن التعرض لدخان الفيب يمكن أن يسبب استجابة التهابية في خلايا الجهاز المناعي وجميع خلايا الجسم.





وخلصت دراسة مختلفة أجريت عام 2018 في المختبر، إلى أن التعرض لمركبات نكهة الفيب زيرو نيكوتين قد ينشط استجابة التهابية في أنواع معينة من خلايا الدم البيضاء، ويمكن أن يؤثر ذلك على كيفية عمل هذه الخلايا داخل جهاز المناعة.





3- التسمم :

بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون سائل السجائر الإلكترونية الخالي من النيكوتين سامًا للخلايا؛ حيث وجدت دراسة في المختبر في عام 2018 أن التعرض لبخار السجائر الإلكترونية أدى إلى موت الخلايا حتى في حالة عدم وجود النيكوتين، وذلك لأنه تستقر الخلايا المصابة في الرئتين وتدافع عن جسمك ضد السموم والجزيئات المعدية ومسببات الحساسية في الهواء الذي تتنفسه.





وجدت دراسة أخرى أجريت في المختبر عام 2018، أن التعرض لمضاعفات النكهة في الفيب يمكن أن يضر بخلايا الأوعية الدموية في القلب ، والتي من المعروف أنها تلعب دورًا في صحة القلب على المدى الطويل؛ حيث يمكن أن يؤدي موت هذه الخلايا إلى أمراض الأوعية الدموية ، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب.





ما اضرار تغير المقاومة في الفيب





وأفاد مركز السيطرة على الأمراض، ان السؤال الذي يطرحه مدخني الفيب هو ما اضرار تغير المقاومة في الفيب، وهو أمر يشغل بال مدخني الفيب.



