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توك شو

عقب انفجار مرفأ بيروت.. مستشار وزير المالية يوضح طرق التخلص من البضائع المهملة في الموانئ.. فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:38 ص
صدى البلد
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توك شو
قال الدكتور مجدى عبد العزيز مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن مصلحة الجمارك تهتم دائما بالبضائع المهملة، التى تمثل خطرا على الأمن القومى، وكيفية التخلص منها، خاصةً وإن كانت مواد كيميائية قابلة للتفجير، حيث يتم التخلص منها بكافة الطرق أو استخدامها فى المشروعات القومية.  

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلته الهاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أنه يتم التخلص من البضائع المهملة، سواء عن طريق التنازل عنها لجهات حكومية تستخدمها، أو البيع لجهات اخرى غير حكومية، أو عن طريق الإعدام وحرقها في محارق النفايات.

وأكد حرص وزير المالية، على كيفية التخلص من تلك البضائع سواء بالموانئ البحرية او الجوية او البرية، خاصةً عقب أحداث انفجار مرفأ بيروت.

واشار الى انه تم وضع خطة شاملة للتخلص من تلك البضائع فى كافة أنحاء الجمهورية بصفة دورية، وعمل تعديل على التشريعات الدستورية الخاصة بقانون المناقصات والمزايدات، او قانون الجمارك؛ ليفيد في سرعة التخلص من تلك البضائع.
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