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رياضة

لوفرين يكشف عن مواقفه الكوميدية مع محمد صلاح

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:01 ص
ديان لوفرين ومحمد
ديان لوفرين ومحمد صلاح
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محمد رشاد
تحدّث ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، عن مواقف كوميدية جمعته بـ محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

وقال "لوفرين" في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "صلاح دفع لكل السيارات المتواجدة مقابل البنزين، ولكنه لم يدفع لي فى البنزينة الخاصة التى جمعتنا ونحن فى طريقنا إلى المنزل عقب الخروج من التدريبات".

وأكمل: "كما أنه لم يدفع ثمن القهوة فى معظم جلساتنا مع بعضنا البعض فى أي مكان ولو لمرة واحدة، وكانت هذه مفاجأة بالنسبة لي".

وتابع: "كنا نلعب تنس طاولة معا، لكني رقم واحد، ولدي لقب في منزلي".
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