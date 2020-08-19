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منوعات

رغم معاناته من عدة إعاقات.. مقتل ابن مصور بيكهام على يد أمه

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:01 ص
زوجة مصور بيكهام
زوجة مصور بيكهام تقتل ابنها
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عزة عاطف
ألقت الشرطة القبض على زوجة أحد المصورين المشاهير بتهمة قتل ابنها البالغ من العمر 10 سنوات في غياب والده حيث عاني الطفل من إعاقات منعته من الحركة والكلام.

من المقرر أن تمثل زوجة مصور لاعب الكرة الشهير «ديفيد بيكهام» أولجا فريمان البالغة من العمر 40 عامًا أمام محكمة أوكسبريدج الابتدائية اليوم بعد مقتل ابنها.

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عثرت الشرطة على الطفل «ديلان» ميتًا داخل منزل في أكتون غرب لندن، ووجهت إليها تهمة القتل بعدما اعترف عدد من الجيران بسماع صرخة طفل مدوية بعد منتصف الليل.

 وأكد الجيران أن الطفل ديلان كان يعاني من عدة إعاقات جسدية أفقدته القدرة على التحدث أو الحركة، فاعتاد استخدام الكرسي المتحرك.

والده «دين فريمان» مشهور بتصوير نجم كرة القدم الشهير «ديفيد بيكهام» وSpice Girls، وإميلي راتاجكوفسكي وبرادلي كوبر، وهو ابن الموسيقار الشهير روبرت فريمان.

وقد تواجد في إسبانيا عندما انفطر قلبه لسماع الأخبار الصادمة عن مقتل ابنه".
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