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منوعات

تصرف بتهوّر.. زحليقة تقتل رجلًا داخل أكوابارك.. وإخراج جثته بعد 7 ساعات

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:22 ص
زحليقة تقتل رجلا
زحليقة تقتل رجلا
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عزة عاطف
بعد مرور فترة طويلة في الحظر والإغلاق؛ اتجه سكان العالم إلى الاستمتاع بالشواطئ والمياه بشراهة في كل مكان، مما نتج عنه كوارث لا متناهية.
وفي مدينة الألعاب المائية (أكوابارك) علق رجل أمريكي داخل أنبوب متصل بـ"زحليقة" مائية، وقد حاول الاستغاثة، لكن كان من الصعب على الشرطة ورجال الإنقاذ الوصول إليه ففارق الحياة.

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وسمع ضابط شرطة صوت استغاثة الرجل البالغ من العمر 32 عامًا وهو يبكي طلبًا للمساعدة، حيث كان الضابط في ذلك الوقت يقوم بدورية بالقرب من مركز إلدورادو للألعاب المائية واللياقة البدنية في سكوتسديل بولاية أريزونا الأمريكية.

وقد استغرق الأمر أكثر من ساعة في تتبع الضابط لمصدر صراخه المكتوم؛ لتحديد مكانه، وقد أطلق طاقم الإطفاء مهمة إنقاذ في الحال لكن الرجل توقف عن الصراخ وفارق الحياة قبل أن يستطيعوا الوصول إليه، وهم الآن يستدعون أقاربه لاستلام جثته.

7 ساعات من المعاناة عاشها الرجل قبل وفاته مختنقًا بسبب تهوره، حيث قفز من فوق السياج للاستمتاع بالألعاب لكنه علق هناك دون أن يراه أحد.

حاول الرجل تسلق أنبوب دعم خرساني؛ من أجل الوصول إلى الزحليقة المائية، لكنه سقط بداخله وعلق هناك، فيما كان صوته يخرج كأنه بمكبر صوت، لذلك لما تستطع الشرطة تحديد مكانه بسهولة.
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تصرف بتهوّر.. زحليقة تقتل رجلًا داخل أكوابارك.. وإخراج جثته بعد 7 ساعات

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