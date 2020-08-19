منعش ولذيذ.. طريقة عمل عصير الأوريو المثلج

مع ارتفاع درجات الحرارة ، نحتاج لتناول العديد من العصائر الطبيعية و المشروبات التي ترطب الجسم وتنعشه ، مع ضرورة تناول الماء بكميات وفيرة على مدار اليوم ، فهي ترطب الجسم خاصة مع كثرة التعرق والتبول .
من أفضل المشروبات التي يعشقها الكبار والصغار عصير الأوريو المثلج ، فهو سهل التحضير ومذاقه مميز ، إليكي طريقة عمل مشروب الأوريو البارد :
مكونات مشروب الأوريو المثلج :
كوب من الآيس كريم بنكهة الفانيلا.
كوب من الحليب.
8 قطع من بسكويت أوريو.
نصف كوب ثلج.
طريقة عمل عصير الأوريو المثلج :
ضعي الحليب مع البسكويت الأوريو والآيس كريم في الخلاط الكهربائي.
اضربي المزيج لمدة دقيقتين حتى تختلط المكونات ويصبح ناعمًا ثم ضيفي الثلج.
صبي المزيج في أكواب وزينيه بالكريمة والأوريو المفتت .