منعش ولذيذ.. طريقة عمل عصير الأوريو المثلج

مع ارتفاع درجات الحرارة ، نحتاج لتناول العديد من العصائر الطبيعية و المشروبات التي ترطب الجسم وتنعشه ، مع ضرورة تناول الماء بكميات وفيرة على مدار اليوم ، فهي ترطب الجسم خاصة مع كثرة التعرق والتبول .





من أفضل المشروبات التي يعشقها الكبار والصغار عصير الأوريو المثلج ، فهو سهل التحضير ومذاقه مميز ، إليكي طريقة عمل مشروب الأوريو البارد :





مكونات مشروب الأوريو المثلج :

كوب من الآيس كريم بنكهة الفانيلا.

كوب من الحليب.

8 قطع من بسكويت أوريو.

نصف كوب ثلج.





طريقة عمل عصير الأوريو المثلج :

ضعي الحليب مع البسكويت الأوريو والآيس كريم في الخلاط الكهربائي.

اضربي المزيج لمدة دقيقتين حتى تختلط المكونات ويصبح ناعمًا ثم ضيفي الثلج.