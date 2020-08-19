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مرأة

منعش ولذيذ.. طريقة عمل عصير الأوريو المثلج

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:31 ص
عصير الاوريو المثلج
عصير الاوريو المثلج
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رشا عوني
مع ارتفاع درجات الحرارة ، نحتاج لتناول العديد من العصائر الطبيعية و المشروبات التي ترطب الجسم وتنعشه ، مع ضرورة تناول الماء بكميات وفيرة على مدار اليوم ، فهي ترطب الجسم خاصة مع كثرة التعرق والتبول . 

من أفضل المشروبات التي يعشقها الكبار والصغار عصير الأوريو المثلج ، فهو سهل التحضير ومذاقه مميز ، إليكي طريقة عمل مشروب الأوريو البارد :

مكونات مشروب الأوريو المثلج : 
كوب من الآيس كريم بنكهة الفانيلا. 
كوب من الحليب. 
8 قطع من بسكويت أوريو. 
نصف كوب ثلج. 

طريقة عمل عصير الأوريو المثلج : 
ضعي الحليب مع البسكويت الأوريو والآيس كريم في الخلاط الكهربائي. 
 اضربي المزيج لمدة دقيقتين حتى تختلط المكونات ويصبح ناعمًا ثم ضيفي الثلج. 
 صبي المزيج في أكواب وزينيه بالكريمة والأوريو المفتت  . 
منعش ولذيذ.. طريقة عمل عصير الأوريو المثلج
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