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عضو هيئة كبار العلماء يهنئ الطيب لحصوله على جائزة الشخصية الإسلامية الأولى لعام 2020 من ماليزيا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:39 ص
صدى البلد
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توك شو
وجّه الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، التهنئة، لشيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، لحصوله على جائزة الشخصية الإسلامية الأولى لعام 2020 من ماليزيا، موجها الشكر لدولة ماليزيا، وسلطانها.

وأكد "مهنى"، خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز، أنه منذ تلقيه مرتبَّا في جميع وظائفه في الأزهر؛ فهو حتي الآن يتبرع به علي الفقراء والمساكين، وهذا يدل على أن ماليزيا تعرف أقدار الرجال. 

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه لطالما كان الأزهر الشريف قبلة العلماء، مؤكدا أن أي جائزة للدكتور أحمد الطيب؛ هي جائزة للأزهر الشريف.
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