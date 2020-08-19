اعرف كيف تكتشفها؟.. خبير يحذر من أخبار وفيديوهات مفبركة على السوشيال ميديا

قال فتحي شمس الدين أستاذ الإذاعة والتليفزيون وخبير الإعلام الرقمي، إن شبكات التواصل الاجتماعي، أصبحت جزءا أساسيا من حياة مستخدميها، فجزء من استخدامهم لها؛ هو انتقاء المعلومات من خلالها، لكن الخطورة الحقيقية التي تتمثل في شبكات التواصل الاجتماعي هي أنه لا توجد عليها رقابة كافية؛ لتكون منصة للتأكد من صحة البيانات والمعلومات المنتشرة عليها، على عكس وسائل الإعلام الحقيقية.

وأكد "شمس الدين" خلال مداخلة هاتفية علي قناة أكسترا نيوز، أن شبكات التواصل الإجتماعي أصبحت مكانا لنشر الشائعات والأفكار غير المتوافقة مع القيم المجتمعية، بالرغم من استخداماتها المفيدة لكن الاستخدامات السلبية للأسف هي الغالبة وأكبر مثال علي سلبياتها هي الميليشيات الإلكترونية والتي تكون مدفوعة سياسيا من بعض الدول التي تستهدف الدولة المصرية للتشكيك في الجوانب السياسية و القيادة السياسية للدولة أو محاولة نشر أفكار غير سليمة للمجتمع المصري.





وأوضح خبير الإعلام الرقمي، أنه يوجد ما يسمي الجيل الرابع من الحروب وهي حرب المعلومات و تسعي إلي تفتيت الدول من الداخل عن طريق نشر الأكاذيب و نشر الأخبار المفبركة، مشيرا إلي أن مصر لها العديد من الأعداء من الداخل إلي الخارج يحاولون نشر أفكار الخاطئة لإثارة اللغط في المجتمع.





وأضاف أن هناك نقطة في منتهي الخطورة، ألا وهي برامج الـ"ديب فيك" وتلك البرامج تستطيع تزييف الصورة و الصوت والفيديو ومن الصعب جدا معرفة حقيقة ذلك الفيديو.





ونوه إلي أنه هناك بعض النقاط العامة التي ممكن للمستهلك العادي أن يلجأ إليها كي لا يقع في مصيدة الأخبار الزائفة، اهمها إذا رأيت الخبر بلوجو موقع معين يجب عليك الرجوع إلي مصدر الخبر من الموقع الرسمي، ويجب التأكد بأن الشائعة أو الفيديو مفبرك سوف تجد الفيديو دون لينك وستجده من مصدر واحد فقط أي لن تجد من يؤيده من المواقع الأخرى.