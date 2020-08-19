بعد نشر الواقعة على فيسبوك.. حقيقة الإفراج عن 3 أشخاص تحرشوا بطفل

تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، استغاثة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص "محددين"؛ لقيامهم بالتحرش بطفل، يبلغ من العمر 4 سنوات، مدعيًا أنه تم إخلاء سبيل المشكو فى حقهم عقب حبسهم ثلاثة أشهر؛ لنفوذهم، وتهديدهم لوالد الطفل بالتنازل عن القضية، مقابل دفع مبلغ مالي.
وتبين أن حقيقة الواقعة، ترجع إلى قيام صاحب الحساب الشخصى المشار إليه، بإعادة نشر واقعة التحرش المذكورة، دون وجود سابق معرفة بتلك الواقعة وأحداثها، وذلك فى إطار مواجهته لظاهرة التحرش وتعاطفه مع ضحاياها، وأنه علم بتلك الواقعة من مواقع التواصل الاجتماعي، ودوره اقتصر فقط على إعادة نشرها.