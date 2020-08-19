بعد نشر الواقعة على فيسبوك.. حقيقة الإفراج عن 3 أشخاص تحرشوا بطفل

تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، استغاثة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص "محددين"؛ لقيامهم بالتحرش بطفل ، يبلغ من العمر 4 سنوات، مدعيًا أنه تم إخلاء سبيل المشكو فى حقهم عقب حبسهم ثلاثة أشهر؛ لنفوذهم ، وتهديدهم لوالد الطفل بالتنازل عن القضية ، مقابل دفع مبلغ مالي.



