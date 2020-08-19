AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد نشر الواقعة على فيسبوك.. حقيقة الإفراج عن 3 أشخاص تحرشوا بطفل

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:07 ص
طفل
طفل
Advertisements
مصطفى الرماح
تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، استغاثة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص "محددين"؛ لقيامهم بالتحرش بطفل، يبلغ من العمر 4 سنوات، مدعيًا أنه تم إخلاء سبيل المشكو فى حقهم عقب حبسهم ثلاثة أشهر؛ لنفوذهم، وتهديدهم لوالد الطفل بالتنازل عن القضية، مقابل دفع مبلغ مالي.

وتبين أن حقيقة الواقعة، ترجع إلى قيام صاحب الحساب الشخصى المشار إليه، بإعادة نشر واقعة التحرش المذكورة، دون وجود سابق معرفة بتلك الواقعة وأحداثها، وذلك فى إطار مواجهته لظاهرة التحرش وتعاطفه مع ضحاياها، وأنه علم بتلك الواقعة من مواقع التواصل الاجتماعي، ودوره اقتصر فقط على إعادة نشرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سنوات الصمت والآلام.. كيف فضحت السوشيال ميديا جرائم التحرش المسكوت عنها؟.. ( ملف خاص)

ممكن أكون أنا أو أختك أو حد من معارفك .. تعليقات الفنانين على أزمة المتحرش الشهير

انتحل صفة طبيب.. ضبط ممرض تحرش بفتاة أثناء الكشف عليها

المتهم ينكر .. ضبط السمكرى المتهم بالتحرش بفتاة فى الجيزة

التحقيقات في اتهام سيدة لـ سمكري بالتحرش بها .. المتهم: اتخانقنا على فلوس التصليح.. وكاميرات مراقبة تكشف المستور

التحريات لم تتوصل لحقيقة الواقعة .. إخلاء سبيل سمكري اتهمته سيدة بالتحرش بها

ترشيحاتنا

السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية: مالك العقار المنهار لم ينفذ قرار ترميم له منذ عام 94.. فيديو

لوك جديد.. ويزو تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

رامي رضوان منفعلا على الهواء.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من بالسماء

تامر هجرس يستعرض عضلاته على الشاطئ.. شاهد

4000 فرصة عمل .. الكهرباء تعلن عن خبر سار للمواطنين .. فيديو

الصحة: تسجيل 163 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و11 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهاجم البنكرياس.. كورونا يسبب الإصابة بالسكري

الطفلة المعجزة.. ولدت بمرض نادر وتحتاج لزراعة 3 قلوب لتعيش | صور

خارق للمناعة والعظام.. فوائد الكركم مع الحليب