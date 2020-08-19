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فن

بعد 14 عاماً على طلاقهما.. براد بيت وجينيفر أنيستون يلتقيان على الشاشة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:32 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
كشفت مجلة هوليوود ريبورتر الأمريكية، أن النجم العالمي براد بيت، سيلتقي زوجته السابقة، الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون، على الشاشة، بعد مرور 14 عاما على انفصالهما.

وأشارت المجلة الامريكية إلى أن براد بيت وجينيفر انيسون سيحلان ضيفين على احتفالية بعنوان fast times ،يوم الجمعة المقبل، على المنصات الالكترونية.

ولفتت "هوليوود ريبورتر" الى ان أرباح هذه الاحتفالية ستخصص لمحاربة فيروس كورونا المستجد والأضرار التي تسبب بها.

فيما نفت تقارير صحفية اجنبية، الأنباء التي انتشرت حول زواج النجم العالمي براد بيت وطليقته الممثلة الامريكية جينيفر أنيستون بعد مرور 15 عاما على طلاقهما. 

وسبب انتشار الشائعة ياتي بعد الظهور الحميمي لبراد بيت وجينيفر انيستون في حفل SAG  الذي اقيم شهر يناير الماضي، واشارت التقارير الصحفية الى ان براد بيت وجينيفر أنيستون مجرد صديقين وليس هناك خطط للزواج.
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