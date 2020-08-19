100 ألف متطوع حتى الآن.. جامعة أكسفورد تسابق الزمن للوصول إلى لقاح كورونا.. فيديو

قال حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، إن أزمة كورونا لم تنته، والعالم ما زال في ترقب وخوف شديدين، متابعًا: اللقاح الروسي اجتاز فقط المرحلة الثانية، ولهذا لا يمكن تعميمه حتى يتم الانتهاء من جميع المراحل الخاصة بالدراسة عليه.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"المذاع على قناة "سي بي سي" أن، لقاح جامعة أكسفورد في المرحلة الثالثة من الدراسات، ويسير بشكل جيد للغاية، معقبا: اللقاح حاليا في مرحلة تجميع المتطوعين.. وحتى الأمس كان عدد المتطوعين 100 ألف.





وواصل: الجهات المختصة تقوم بطمأنة المواطنين بأن اللقاح آمن وفعّال وغير ضار، وليست له حتى أي آثار جانبية، معقبا: لا يوجد أي دليل يشير إلى أن نوع الفيروس المتواجد حاليا يختلف عن نوع الفيروس الحالي.



