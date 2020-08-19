لم أخسر سوى مرة واحدة.. فلافيو يستعيد ذكرياته مع الأهلي في لقاءات القمة أمام الزمالك

استعاد أمادو فلافيو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، ذكريات مواجهات الغريم التقليدي نادي الزمالك، وذلك قبل لقاء القمة للموسم الحالي، والمقرر لها، السبت المقبل.
وقال فلافيو، عبر قناة "إم بي سي مصر": "لم أشعر بالخوف من مواجهة الزمالك لأنها كانت مباريات قوية وممتعة والفريقان يلعبان من أجل الهجوم والفوز ، وخلال مسيرتي مع الأهلي لم أخسر من الزمالك سوى مرة واحدة فقط".
وواصل: "وفي كل لقاءات القمة كان هناك مدافع يتولى مراقبتي ويركز معي مثل ظلي، ولكن في مرة هربت من رقابته وسجلت هدفا من ركلة ركنية وحارس الزمالك ظل يعنفه كثيرا لأنه تركني ، لكنه كان مدافعا قويا ويلعب معي بكل قوة وتركيز".
وأوضح "لعبت ضد لاعبين مميزين في الزمالك مثل عمرو زكي وشيكابالا وحازم إمام".
وعن أبرز نجوم الزمالك قبل مواجهة الأهلي المقبلة قال: "طارق حامد لاعب قوي ويشارك في الدفاع والهجوم وسيكون هو من أهم لاعبي الزمالك قبل مباراة القمة".
وأتم تصريحاته: "جيلبرتو صاحب فضل كبير في انضمامي للأهلي وتألقي مع الفريق الأحمر".