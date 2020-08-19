AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لم أخسر سوى مرة واحدة.. فلافيو يستعيد ذكرياته مع الأهلي في لقاءات القمة أمام الزمالك

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:31 ص
فلافيو
فلافيو
Advertisements
محمد رشاد
استعاد أمادو فلافيو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، ذكريات مواجهات الغريم التقليدي نادي الزمالك، وذلك قبل لقاء القمة للموسم الحالي، والمقرر لها، السبت المقبل.

وقال فلافيو، عبر قناة "إم بي سي مصر": "لم أشعر بالخوف من مواجهة الزمالك لأنها كانت مباريات قوية وممتعة والفريقان يلعبان من أجل الهجوم والفوز ، وخلال مسيرتي مع الأهلي لم أخسر من الزمالك سوى مرة واحدة فقط".

وواصل: "وفي كل لقاءات القمة كان هناك مدافع يتولى مراقبتي ويركز معي مثل ظلي، ولكن في مرة هربت من رقابته وسجلت هدفا من ركلة ركنية وحارس الزمالك ظل يعنفه كثيرا لأنه تركني ، لكنه كان مدافعا قويا ويلعب معي بكل قوة وتركيز".

وأوضح "لعبت ضد لاعبين مميزين في الزمالك مثل عمرو زكي وشيكابالا وحازم إمام".

وعن أبرز نجوم الزمالك قبل مواجهة الأهلي المقبلة قال: "طارق حامد لاعب قوي ويشارك في الدفاع والهجوم وسيكون هو من أهم لاعبي الزمالك قبل مباراة القمة".

وأتم تصريحاته: "جيلبرتو صاحب فضل كبير في انضمامي للأهلي وتألقي مع الفريق الأحمر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فلافيو: الإسماعيلى أصعب منافس واجهته مع الأهلي ودورى 2009 هو الأغلى

ترشيحاتنا

نوع مهمل من التوابل يعزز صحة القلب ويحارب التهاب المفاصل

بعد إصابته بـ الصليبي.. مجدي قفشة يوجه رسالة لـ محمود متولي

لم أخسر سوى مرة واحدة.. فلافيو يستعيد ذكرياته مع الأهلي في لقاءات القمة أمام الزمالك

ميدو يتوقع تشكيل الأهلي في القمة .. ويراهن على أحمد فتحي

في عيد ميلاد رزان مغربي.. تعرف على سبب إخفاء زواجها

موجود في الصيدليات.. طبيب حميات يروي تفاصيل اكتشافه علاجاً لـ فيروس كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر لـ صدى البلد: حملات التبرع بالدم كانت «طوق نجاة» للمرضى ومصابي كورونا .. فيديو

3 مرات يوميًا.. كوب يسد الشهية ويحرق الدهون

شركة بولندية تكشف عن سيارتين كهربائيتين تحت اسم Izera .. صور