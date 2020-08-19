لم أخسر سوى مرة واحدة.. فلافيو يستعيد ذكرياته مع الأهلي في لقاءات القمة أمام الزمالك

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عبر قناة "إم بي سي مصر": "لم أشعر بالخوف من مواجهة الزمالك لأنها كانت مباريات قوية وممتعة والفريقان يلعبان من أجل الهجوم والفوز ، و

خلال مسيرتي مع الأهلي لم أخسر من الزمالك سوى مرة واحدة فقط".