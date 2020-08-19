AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مباراة القمة تؤجل ظهور مرتضى منصور على قناة الزمالك.. تفاصيل

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:27 ص
مرتضى منصور والخطيب
مرتضى منصور والخطيب
Advertisements
محمد رشاد
قرر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تأجيل قرار الظهور عبر فضائية ناديه؛ بسبب النادي الأهلي.

وكان من المنتظر أن يظهر مرتضى منصور، أحد يومي الأربعاء أو الخميس من هذا الأسبوع، على قناة الزمالك، للحديث عن بعض الأمور في الساحة الرياضية.

وأعلنت قناة الزمالك عن قرار مرتضى منصور بتأجيل ظهوره، إذ أكد أن ذلك جاء؛ بسبب عدم تشتيت اللاعبين قبل مباراة القمة أمام الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في خضم منافسات الجولة 21 من عمر الدوري المصري الممتاز، مساء السبت المقبل.

يُذكر أن الزمالك قد فرط في نقطتين في مسيرته في الدوري المصري مساء أمس؛ بتعادل سلبي أمام نادي مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. فايلر يواصل التلاعب بالأهلي.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب وشوبير.. و4 يوليو انطلاق برنامجه الجديد

سنلعب لآخر لحظة.. مرتضى منصور: استكمال الدوري صعب في وجود إصابات كورونا بين اللاعبين

ترشيحاتنا

40 جنيها للشقة و1000 للفندق.. رسوم جديدة للنظافة بعد موافقة "النواب"| تفاصيل

احذروا مشاركة صور أطفالكم.. أم تتفاجأ بـ رضيعتها في موقع للتحرش بالأطفال

عاوزين بشائر الخير.. برلماني: أسر العقار المنهار بالإسكندرية رفضوا مساكن الإيواء.. فيديو

غيرة قبل الزواج.. عروس تثير غضب أصدقائها بسبب فستان حماتها قبل حفل الزفاف.. صور

حالة حزن شديدة في الأوساط السياسية القطرية لهذا السبب.. شاهد

مبالغة زائدة.. ميدو ينتقد كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع نادي مصر

AdvertisementS

أزمة جديدة.. اشتباك بين أمير مرتضى ومشجع بعد تعادل الزمالك ونادي مصر .. فيديو

بعد رحيل فتحي ورمضان صبحي.. تركي آل الشيخ: ربنا يستر على اللي جاي

ميدو يتوقع تشكيل الأهلي في القمة .. ويراهن على أحمد فتحي

مبالغة زائدة.. ميدو ينتقد كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع نادي مصر

إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك ونادي مصر

أخبار الزمالك.. الأبيض يفشل في الفوز على نادي مصر.. اشتباك بين أمير مرتضى ومشجع.. وعبد الله جمعة يغيب عن لقاء القمة

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ حول صفقات الأهلي وأزمة رمضان صبحي

الفيفا يغير أجندة المباريات الدولية ويؤكد تأجيل كأس الأمم الأفريقية

الأهلى بلا منافس.. ترتيب الدوري المصري بعد سقوط الزمالك فى فخ التعادل مع نادي مصر

مباراة القمة تؤجل ظهور مرتضى منصور على قناة الزمالك.. تفاصيل

أخبار الأهلي.. تأكد إصابة محمود متولي بالصليبي .. شوبير يحدد مكاسب وخسائر الأهلي أمام أسوان

ميدو: رمضان صبحي رد قيمة الإعلان الخاص براعي النادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهاجم البنكرياس.. كورونا يسبب الإصابة بالسكري

الطفلة المعجزة.. ولدت بمرض نادر وتحتاج لزراعة 3 قلوب لتعيش | صور

خارق للمناعة والعظام.. فوائد الكركم مع الحليب