مباراة القمة تؤجل ظهور مرتضى منصور على قناة الزمالك.. تفاصيل

قرر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تأجيل قرار الظهور عبر فضائية ناديه؛ بسبب النادي الأهلي.





وكان من المنتظر أن يظهر مرتضى منصور، أحد يومي الأربعاء أو الخميس من هذا الأسبوع، على قناة الزمالك، للحديث عن بعض الأمور في الساحة الرياضية.





وأعلنت قناة الزمالك عن قرار مرتضى منصور بتأجيل ظهوره، إذ أكد أن ذلك جاء؛ بسبب عدم تشتيت اللاعبين قبل مباراة القمة أمام الأهلي.





ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في خضم منافسات الجولة 21 من عمر الدوري المصري الممتاز، مساء السبت المقبل.





يُذكر أن الزمالك قد فرط في نقطتين في مسيرته في الدوري المصري مساء أمس؛ بتعادل سلبي أمام نادي مصر.