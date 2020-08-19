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منوعات

العثور على كلب مجمد منذ 14 ألف عام .. صور

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:32 ص
صدى البلد
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مريم صليب
عثر العلماء على مخلوق صغير قد يكون كلبًا أو نوعًا من الذئاب ولديه أغصان وأنسجة مشعرة في معدته ناتجة عن وجبته الأخيرة الذي التهمها قبل أن يموت مُتجمدًا . 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، أنه تم العثور على جرو يبلغ من العمر 14.000 عام مُجمدًا مع أحد قرون من وحيد القرن الصوفي المنقرض في معدته.

أكد التحليل الجيني الذي أجراه متحف التاريخ الطبيعي في ستوكهولم في وقت سابق أن الجلد المشعر داخل معدة الحيوان الذي عثروا عليه كان وحيد القرن الصوفي وليس أسدًا. 

وقال الدكتور سيرجي فيدوروف، من جامعة شمال شرق روسيا الفيدرالية: "أنا سعيد جدًا لأن تحليل الحمض النووي أثبت بعد الدراسات التي كنت أريد التأكد منها و أبرزها وجود حيوانات منذ آلاف السنين في تلك المنطقة . 

وأشار الدكتور سيرجي إلى أن قطعة اللحم التي عثروا عليه في معدته ذلك الحيوان تشير لوجود إنسان أيضا ، ويبدو أن تلك اللحوم هي ذبائح قام الإنسان بذبحها وتناول منها الحيوان . 

العثور على كلب مجمد منذ 14 ألف عام .. صور
العثور على كلب مجمد منذ 14 ألف عام .. صور
العثور على كلب مجمد منذ 14 ألف عام .. صور
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