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رياضة

أحمد كشري: فريق أسوان أرهق الأهلي فنياً وبدنياً

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:23 ص
أحمد كشري
أحمد كشري
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رباب الهوارى
أكد أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى، أن الهدف المبكر الذى أصاب مرمانا من الأهلي وأخطاء التمرير فى منتصف ملعبنا؛ سبب نتيجة المباراة السابقة.

وأشار "كشرى " إلي أن فريق أسوان أرهق الأهلي فنيا وبدنيا، وأقدم الشكر لجميع اللاعبين.

ونوه إلى أن فرصة "البدري" كانت ستفرق كثيرا فى مثل هذه المباريات، وأن الفريق لم يكتمل بعد، حيث أن عودة المصابين ستمنحنا الوفرة العددية والمرونة التكتيكية لتوالى المباريات .

ولفت إلى أنه سعيد بتطور مستوى بعض اللاعبين فى الفترة الأخيرة، ونحتاج جهود وتركيز جميع اللاعبين، مشيرا إلي أن الفوز المنتظر عندما يتحقق؛ سيمنحنا الدفعة المعنوية والثقة والهدوء، بما ينعكس على الأداء وشخصية الفريق.

وقال إن تباين مستوى كل فرق الدورى من مباراة لأخرى؛ يأتي نظرا للتوقف الطويل، وصراع الجميع مستمر لآخر نقطة .

واختتم حديثه، مشيرا الى أنهم يلعبون على الفوز دائما، مهما كان المنافس، ويظهر ذلك فى التشكيل والتغيير، لافتا الى أن أسوان يملك ناشئين يستحقون الفرصة واللعب، وسنستمر فى الدفع بهم لأنهم يملكون الشخصية والدوافع.
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