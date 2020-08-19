يحارب الكوليسترول وسموم الجسم ..مشروب خارق تناوله على معدة فارغة

كل ما تحتاجين له:



ملعقة كبيرة من العسل



ملعقة من عصير الليمون



كوب ماء



ثمرة من التفاح

طريقة تطبيق الوصفة :





فى الخلاط امزجى التفاح والبنجر والجزر جيدا.



متى يجب أن تشرب المشروب :









فوائد المشروب:





هو مزيج صحي من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم فهو مزيج قوي من الفيتامينات - A و B1 و B2 و B6 و C و E و K ، بالإضافة إلى المعادن مثل حمض الفوليك والزنك والنحاس والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والنياسين والصوديوم والمنجنيز.





يساعد المشروب على طرد السموم والمواد الكيميائية المسببة لحب الشباب والرؤوس السوداء.







إن شرب كوب مليء بهذا العصير الرائع سيوفر لجسمك فيتامين أ ، وهو أمر ضروري لتحسين الرؤية. كما أنه يساعد على تحسين قوة العضلات.









ويساعد المشروب فى الوقت نفسه على التخلص من سموم الكبد ، وتحافظ على مستويات ضغط الدم ، ويتحكم في الكوليسترول