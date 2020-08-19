يحارب الكوليسترول وسموم الجسم ..مشروب خارق تناوله على معدة فارغة

بـ 3 مكونات من مطبخك يمكنك صنع مشروب سريع يساعد على علاج الكثير من الامراض يمكنك تناوله على معدة فارغة قبل حوالي ساعة من تناول وجبة الإفطار في الصباح. إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك تناوله في المساء أيضًا ، ولكن تأكد من أنه على معدة فارغة يساعد المشروب على التخلص من سموم الجسم وإنقاص الوزن ويساعد فى الوقت نفسه على رفع المناعة ومحاربة الكوليسترول إليك مكونات المشروب وطريقة تطبيقه يقدمها موقع "stylecraze".
ثمرة من البنجر
يُقدم المشروب في كوب مع عصير الليمون الطازج أو ملعقة كبيرة من العسل.
كل ما تحتاجين له:
ملعقة كبيرة من العسل
ملعقة من عصير الليمون
كوب ماءثمرة من الجزر
ثمرة من البنجر
ثمرة من التفاح
طريقة تطبيق الوصفة :
فى الخلاط امزجى التفاح والبنجر والجزر جيدا.صبى الماء البارد للمساعدة في عملية الخلط.
يُقدم المشروب في كوب مع عصير الليمون الطازج أو ملعقة كبيرة من العسل.
متى يجب أن تشرب المشروب :
استمر في تناول المشروب بشكل يومي مرة واحدة على الأقل يوميًا. يعمل بشكل أفضل على معدة فارغة. لذا اشربه قبل حوالي ساعة من تناول وجبة الإفطار في الصباح. إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك تناوله في المساء أيضًا ، ولكن تأكد من أنه على معدة فارغة.
فوائد المشروب:
هو مزيج صحي من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم فهو مزيج قوي من الفيتامينات - A و B1 و B2 و B6 و C و E و K ، بالإضافة إلى المعادن مثل حمض الفوليك والزنك والنحاس والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والنياسين والصوديوم والمنجنيز.
يساعد المشروب على طرد السموم والمواد الكيميائية المسببة لحب الشباب والرؤوس السوداء.
إن شرب كوب مليء بهذا العصير الرائع سيوفر لجسمك فيتامين أ ، وهو أمر ضروري لتحسين الرؤية. كما أنه يساعد على تحسين قوة العضلات.
ويساعد المشروب فى الوقت نفسه على التخلص من سموم الكبد ، وتحافظ على مستويات ضغط الدم ، ويتحكم في الكوليسترول