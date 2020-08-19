حماية المستهلك: تنسيق مع جوجل لإخفاء إعلانات المراكز الوهمية.. فيديو

قال الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك عدة وسائل أتاحها الجهاز، للشكوى، ومتابعتها، أولها الخط الساخن الخاص بالجهاز، ويعمل من الساعة 9 صباحا وحتى الـ10 مساء، وثانيا الموقع الإلكتروني؛ حيث يمكن تقديم الشكوى، وأيضًا متابعة سيرها، بالإضافة إلى إمكانية استخدام التطبيق الخاص بالجهاز على الهاتف، وأيضا هناك خدمة تقديم الشكوى من خلال الـ" واتسآب".
وأوضح "فرج"، خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن هناك العديد من المكاتب الخاصة بالجهاز على مستوى المحافظات والتي تعمل على تلقي الشكاوى أيضا، متابعا: يتم استقبال الشكاوى كلها، ويتم التفاعل معها وحلها بشكل "فوق الممتاز"،.
وفيما يخص أعداد الشكاوى التي تصل إلى الجهاز، أوضح أنه تم استقبال حوالى 60 ألف شكوى في 2019، أما خلال أول 6 أشهر في عام 2020؛ تم استقبال حوالي 63 ألف شكوى، لافتا إلى أن نسبة حل الشكاوى خلال تلك الفترة وصل إلى 76%، وعلى الرغم من أنه رقم معقول دوليًا، إلا أن الجهاز يستهدف من 85% إلى 90%، معقبا: هذا التراجع حدث نتيجة أزمة كورونا.
وأضاف أن أكثر الشكاوى تتنوع ما بين السلع المعمرة والاتصالات والسيارات، متابعا: الجهاز لديه نظام خاص بالسيارات حيث توجد لجنة فنية متخصصة، مشددا على أن قرارات جهاز حماية المستهلك ملزم ويجب تنفيذه تجنبًا للتعرض لعقوبات.
وواصل قائلاً: تم الإعلان عن اسم شركة لم تلتزم بالقرار وتم توقيع أحكام قضائية، وذلك لعدم الالتزام بقرارت حماية المستهلك، منوها بوجود مراكز صيانة وهمية تدعي أنها تقوم بإصلاح أي جهاز منزلي تحت علامة غير حقيقية، معقبا: نقوم بالإعلان عن الوكلاء الحقيقيين على الموقع الخاص بالجهاز؛ تجنبا لمثل هذه الحالات.
وأشار إلى وجود مرصد إعلامي خاص بالجهاز، يقوم برصد المراكز الوهمية، لافتا إلى وجود تنسيق مع "جوجل"؛ من أجل وضع قواعد معهم من أجل إخفاء إعلانات المراكز الوهمية.