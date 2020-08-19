حماية المستهلك: تنسيق مع جوجل لإخفاء إعلانات المراكز الوهمية.. فيديو

قال الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك عدة وسائل أتاحها الجهاز، للشكوى

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ويعمل من الساعة 9 صباحا وحتى الـ10 مساء، وثانيا الموقع الإلكتروني؛ حيث يمكن تقديم الشكوى

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وأيضًا متابعة سيرها، بالإضافة إلى إمكانية استخدام التطبيق الخاص بالجهاز على الهاتف، وأيضا هناك خدمة تقديم الشكوى من خلال الـ" واتسآب".