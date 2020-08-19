60 قنبلة نووية وأطنان من الأسلحة الكيميائية.. معلومات خطيرة عن القوة العسكرية لكوريا الشمالية

كشف تقرير عسكري أمريكي عن امتلاك كوريا الشمالية نحو 60 سلاحًا نوويًا، ونحو 5 آلاف طن من الأسلحة الكيميائية.





يقول التقرير الصادر عن الجيش الأمريكي مؤخرا، حول "تكتيكات" كوريا الشمالية، إن تلك الدولة لن تتخلى عن مخزونها النووي، كما أنها تستخدمها كرادع لأي دولة تسعى لتغيير النظام الحاكم، وفقا لصحيفة "دايلي ميل".





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وجاء في المعلومات، أن كوريا الشمالية تمتلك ما بين 20-60 قنبلة نووية ،ولديها القدرة على إنتاج 6 أسلحة نووية جديدة سنويا. وأشارت التقرير إلى أن بيونج يانج قد تمتلك نحو 100 قنبلة نووية بحلول نهاية 2020.





ويوضح التقرير أن بيونج يانج سعت لامتلاك أسلحة نووية، نظرا لاعتقاد قادتها أن التهديد بشن هجوم نووي سيمنع الدول الأخرى من التفكير في تغيير النظام الحاكم.





ويزعم الجيش الأمريكي في تقريره أن كوريا الشمالية ثالثة أكبر دولة تمتلك كمية من المواد الكميائية على مستوى العالم، حيث تقدر بنحو 2500 و5000 طن. مشيرين إلى أن جارتها الجنوبية تعتقد أنه في حال النزاع من المحتمل أن تستخدم بيونج يانج قذائف مدفعية كيميائية.





علاوة على ذلك، حذر التقرير الأمريكي من احتمالية نجاح كوريا الشمالية في تسليح فيروسات الجمرة الخبيثة أو الجدري. مشيرا إلى أن كيلو جرام واحد من فيروس الجمرة الخبيثة يمكن أن يتسبب في مقتل 50 ألف شخص، إذا تم إطلاقه عبر صاروخ كوري شمالي نحو سيول.





ويضيف التقرير أن كوريا الشمالية طورت أيضا قدراتها في الحرب الإلكترونية، وتجنيد آلاف "الهاكرز" وأن كثيرا منهم خارج البلاد.



