وداعًا للإحراج.. تخلصي من رائحة العرق بـ 5 جنيهات

يزداد العرق الذي يفرزه الجسم، خاصة فى منطقة تحت الإبطين، ويترك رائحة كريهة، ولكن يمكنك التخلص من تلك الرائحة الكريهة الناتجة عن

العرق من خلال وصفة سريعه من مطبخك، يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.





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مكونات الوصفة:

زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من مسحوق حامض الستريك كوب ماء





طريقة التحضير:

افركي كمية صغيرة من زيت جوز الهند مباشرة على المناطق المعرضة للعرق في جسمك.أما مسحوق حامض الستريك؛ استخدميه آخر شيء قبل الخروج من الحمام و ركزي على الإبطين ومنطقة الفخذ ثم جففى جسمك بمنشفة واستخدمى زيت جوز الهند.





كم مرة تحتاجين إلى القيام بذلك؟: