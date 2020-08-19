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أخبار العالم

بعد تصريحات الرئيس الأمريكي.. هل ينفذ أردوغان أوامر ترامب؟

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:15 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي أردوغان
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قسم الخارجي
أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتصريح، حول نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مفاده، بأن الأخير يستمع إلى أوامره وينفذها؛ ما أثار تساؤلات عدة، حول صحة تلك التصريحات، ومدى تنفيذ أردوغان لأوامر ترامب.

ففي تصريحات لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أكد ترامب أنه الوحيد من بين زعماء العالم الذي يستمع أردوغان لكلامه، ما يدفع رؤساء الدول لطلب منه التوسط لدى الرئيس التركي.

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وخلال حديثه حول الزعماء- الذين لم يسمهم-؛ قال ترامب: "‏سألت هؤلاء الزعماء.. لماذا أنا الشخص الذي عليه أن يتصل بأردوغان.. فقالوا ‏أنت الوحيد الذي يتمكن من الحديث معه.. نعم أنا أستطيع الحديث معه بالفعل، فهو يستمع لحديثي".

واعتبر ترامب أنه الوحيد القادر على التفاهم مع أردوغان، وينصت إليه، لكن تلك التصريحات تطرح بحسب صحيفة "جريك سيتي تايمز" سؤالا هاما: "لماذا لم يطلب ترامب من أردوغان تهدئة التوترات مع اليونان وقبرص؛ إذا كان الرئيس التركي يستمع إليه حقا؟".

تشير التقارير إلى العلاقة الغريبة بين ترامب وأردوغان، والتي قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق إنها كانت علاقة صداقة.

وكشف بولتون في مذكراته، كيف وعد ترامب صديقه التركي بإغلاق القضايا التي يواجهها بنك "خلق" بسبب انتهاك العقوبات المفروضة على إيران

وتساءلت الصحيفة عن عدم طلب الرئيس الأمريكي من نظيره التركي إنهاء أعماله العدائية ضد اليونان وقبرص على الفور. على الرغم من الموقف الأمريكي الرسمي الداعم للدولتين في حقوقهما الخالصة شرق البحر المتوسط.
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