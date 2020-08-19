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رياضة

أحمد فتحي يوجه رسالة دعم لـ محمود متولي بعد إصابته

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:43 ص
محمود متولى
محمود متولى
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محمد بدران
وجّه أحمد فتحي لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، رسالة إلى زميله بالفريق محمود متولي مدافع النادى، بعد تعرضه للإصابة.

وكتب احمد فتحي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "حبيبي ألف سلامة عليك وإن شاء الله هترجع احسن من الأول يانجم".

يذكر أن الأهلي حقق  الفوز على أسوان  بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 56 نقطة، ليحكم قبضته على صدارة مسابقة الدوري الممتاز، وبفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه، فيما توقف رصيد أسوان عند 19 نقطة.
أحمد فتحي يوجه رسالة دعم لـ محمود متولي بعد إصابته
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