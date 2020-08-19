أحمد فتحي يوجه رسالة دعم لـ محمود متولي بعد إصابته

وجّه أحمد فتحي لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، رسالة إلى زميله بالفريق محمود متولي مدافع النادى، بعد تعرضه للإصابة.





وكتب احمد فتحي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "حبيبي ألف سلامة عليك وإن شاء الله هترجع احسن من الأول يانجم".





يذكر أن الأهلي حقق الفوز على أسوان بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.



