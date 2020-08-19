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أخبار العالم

بعد انقطاع الكهرباء عنها لأول مرة منذ 19 عامًا.. إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:38 ص
حاكم كاليفورنيا يعلن
حاكم كاليفورنيا يعلن حالة اطوارئ بسبب انتشار حرائق الغابات
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قسم الخارجي
أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، حالة الطوارئ؛ حيث تكافح الولاية عشرات حرائق الغابات، وسط موجة حر تاريخية.

وجاء إعلان الطوارئ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وسط موجة حر شديدة، ساعدت في إشعال حرائق كبيرة في الغابات، وانتشارها، بما في ذلك في مقاطعات نابا ونيفادا ومونتيري.

وأوضح أن الحرائق أدت إلى مضاعفة الضغط على شبكة الكهرباء بالولاية، مما تسبب في أول انقطاع للتيار الكهربائي عن كاليفورنيا منذ 19 عامًا.

وأوضح حاكم ولاية كاليفورنيا أن قرار إعلان الطوارئ؛ بهدف ضمان حصول الولاية على الموارد الحيوية، وسط ما لا يقل عن 27 حريقا مستعرا في جميع أنحاء الولاية، بما في ذلك بعض الحرائق الناجمة عن البرق من عاصفة رعدية صيفية نادرة.

وبحسب شبكة "ان بي سي" الأمريكية، أدت ألسنة اللهب إلى تكثيف درجات الحرارة خلال موجة الحر الشديد التي اجتاحت الولاية نهاية الأسبوع.

وأكد نيوسوم، أن أمر الطوارئ سيسمح للوكالات بنشر كل الموارد الممكنة؛ للحفاظ على سلامة السكان في ظل هذه الظروف "القاسية".
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