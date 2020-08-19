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رياضة

بعد إصابته بـ الصليبي.. مجدي قفشة يوجه رسالة لـ محمود متولي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:40 ص
قفشة ومتولى
قفشة ومتولى
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محمد بدران
وجّه محمد مجدي قفشة، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، رسالة، إلى زميله بالفريق، محمود متولي، مدافع النادى، بعد تعرّضه للإصابة.

وكتب مجدى قفشة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "ألف سلامة عليك يا حبيبي".

يُذكر أن الأهلي حقق  الفوز على أسوان  بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 56 نقطة، ليحكم قبضته على صدارة مسابقة الدوري الممتاز، وبفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه، فيما توقف رصيد أسوان عند 19 نقطة.
بعد إصابته بـ الصليبي.. مجدي قفشة يوجه رسالة لـ محمود متولي
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