بعد إصابته بـ الصليبي.. مجدي قفشة يوجه رسالة لـ محمود متولي

وجّه محمد مجدي قفشة، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، رسالة ، إلى زميله بالفريق ، محمود متولي ، مدافع النادى، بعد تعرّضه للإصابة.





وكتب مجدى قفشة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "ألف سلامة عليك يا حبيبي".





يُذكر أن الأهلي حقق الفوز على أسوان بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.



