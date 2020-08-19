تفعيل نشاط الدعم الإحصائي بجامعة الإسكندرية

أعلن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، عن تفعيل نشاط الدعم الإحصائي للجامعة (AU-LISA) والذي يعد أحد المراكز المعتمدة للبرنامج العالمي (LISA2020) بالتعاون مع برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتسريع الإمكانات المحلية.





ويهدف نشاط الدعم الإحصائي إلى الآتي:





أولاً: مساعدة الجامعات لإنشاء مراكز ومعامل؛ لدعم تطبيق علوم البيانات والإحصاء في البحث العلمي والمشروعات البحثية لخدمة المجتمع.





ثانيًا: تأهيل وتدريب محللي البيانات والإحصائيين؛ ليصبحوا خبراء في تقديم الدعم الإحصائي. وتكوين جيل جديد من علماء البيانات والإحصائيين القادرين على تقديم الاستشارات والدورات التدريبية والمتخصصة لإيجاد بيئة علمية جديدة ترتقي بالبحث العلمي في الجامعة.



