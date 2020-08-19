إسلام الشاطر يقضي إجازة الصيف مع أبنائه.. شاهد

نشر الإعلامي إسلام الشاطر، لاعب الأهلي السابق ، صورة جديدة له ، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر إسلام الشاطر بصحبة أبنائه خلال قضاء الإجازة الصيفية في إحدى المدن الساحلية ، ونالت إعجاب متابعيه.





يذكر أن الأهلي حقق الفوز على أسوان بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.





وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 56 نقطة، ليحكم قبضته على صدارة مسابقة الدوري الممتاز، وبفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه، فيما توقف رصيد أسوان عند 19 نقطة.















