حدث ليلاً| استقالة رئيس مالي أبو بكر كيتا بعد احتجازه من متمردين.. تفاصيل صفقة طائرات F-35 للإمارات

قال أندرو زخاري، باحث بالأكاديمية الروسية الطبية للعلوم بجامعة بيراجوف، إن اللقاح الروسي الخاص بفيروس كورونا هو الأول ولكنه ليس الأخير، حيث يتنافس على إنتاج لقاح لفيروس كورونا أكثر من 17 مؤسسة ومركزا.



