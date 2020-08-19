حدث ليلاً| استقالة رئيس مالي أبو بكر كيتا بعد احتجازه من متمردين.. تفاصيل صفقة طائرات F-35 للإمارات

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 61562 حالة حتى اليوم.
أن تحتاج طفلة لم تتخط العام الأول من عمرها زراعة قلب؛ هو أمر مؤلم، لكن الصادم، أن تكون نجاتها وقدرتها في البقاء على قيد الحياة، كارثة من الألم.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (إحدى السيدات، مقيمة بالفيوم، لها معلومات جنائية) وبصحبتها (نجلتها) لقيامها بعرض (نجلتها المشار إليها) لراغبى الأعمال المنافية للآداب عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
كشف مسئول إماراتي عن أن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، يشمل صفقة أسلحة بالمليارات، سيتم طرحها على طاولة مفاوضات ثلاثية، بمشاركة الولايات المتحدة.
انتشرت في الأيام الاخيرة سلالة جديدة من فيروس كورونا في أوروبا ، مما تسبب في رفع حالة الطوارئ والتنبؤ بالموجة الثانية لفيروس كورونا التي قد تهدّد العالم بأكمله هذه المرة .
أعلن التليفزيون الرسمي في مالي، استقالة الرئيس أبو بكر إبراهيم كيتا؛ بعد احتجازه على يد جنود متمردين، حسبما أفادت وكالة "رويترز".
قال أندرو زخاري، باحث بالأكاديمية الروسية الطبية للعلوم بجامعة بيراجوف، إن اللقاح الروسي الخاص بفيروس كورونا هو الأول ولكنه ليس الأخير، حيث يتنافس على إنتاج لقاح لفيروس كورونا أكثر من 17 مؤسسة ومركزا.
أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة في مالي تشكيل مجلس وطني ، بعد استقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.
أعلن رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا استقالته؛ منعا لإراقة الدماء، وذلك بعد تمرد عسكري، احتجز على خلفيته، في معسكر كاتي.
فاز نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن رسميًا، بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
كشف تقرير عسكري أمريكي عن امتلاك كوريا الشمالية نحو 60 سلاحًا نوويًا، ونحو 5 آلاف طن من الأسلحة الكيميائية.
أفاد بيان لوكالة الاستخبارات العراقية، بإلقاء القبض على أحد القادة الإرهابيين منفذي مجزرة "سبايكر" في محافظة كركوك شمالي البلاد.