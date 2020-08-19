AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حدث ليلاً| استقالة رئيس مالي أبو بكر كيتا بعد احتجازه من متمردين.. تفاصيل صفقة طائرات F-35 للإمارات

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:36 ص
حدث ليلا
حدث ليلا
Advertisements
صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي: 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 61562 حالة حتى اليوم.

أن تحتاج طفلة  لم تتخط العام الأول من عمرها زراعة قلب؛ هو أمر مؤلم، لكن الصادم، أن تكون نجاتها وقدرتها في البقاء على قيد الحياة، كارثة من الألم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (إحدى السيدات، مقيمة بالفيوم، لها معلومات جنائية) وبصحبتها (نجلتها) لقيامها بعرض (نجلتها المشار إليها) لراغبى الأعمال المنافية للآداب عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

كشف مسئول إماراتي عن أن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، يشمل صفقة أسلحة بالمليارات، سيتم طرحها على طاولة مفاوضات ثلاثية، بمشاركة الولايات المتحدة.

انتشرت في الأيام الاخيرة سلالة جديدة من فيروس كورونا في أوروبا ، مما تسبب في رفع حالة الطوارئ والتنبؤ بالموجة الثانية لفيروس كورونا التي قد تهدّد العالم بأكمله هذه المرة . 

أعلن التليفزيون الرسمي في مالي، استقالة الرئيس أبو بكر إبراهيم كيتا؛ بعد احتجازه على يد جنود متمردين، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

قال أندرو زخاري، باحث بالأكاديمية الروسية الطبية للعلوم بجامعة بيراجوف، إن اللقاح الروسي الخاص بفيروس كورونا هو الأول ولكنه ليس الأخير، حيث يتنافس على إنتاج لقاح لفيروس كورونا أكثر من 17 مؤسسة ومركزا.

أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة في مالي تشكيل مجلس وطني ، بعد استقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

أعلن رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا استقالته؛ منعا لإراقة الدماء، وذلك بعد تمرد عسكري، احتجز على خلفيته، في معسكر كاتي.

فاز نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن رسميًا، بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

كشف تقرير عسكري أمريكي عن امتلاك كوريا الشمالية نحو 60 سلاحًا نوويًا، ونحو 5 آلاف طن من الأسلحة الكيميائية.

أفاد بيان لوكالة الاستخبارات العراقية، بإلقاء القبض على أحد القادة الإرهابيين منفذي مجزرة "سبايكر" في محافظة كركوك شمالي البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشهر بـ 70 ألف جنيه.. سيدة بالفيوم تعرض نجلتها على راغبي المتعة

بموافقة أمريكية إسرائيلية.. مسئول إماراتي يكشف تفاصيل جديدة عن صفقة طائرات F-35

استقالة رئيس مالي أبو بكر كيتا بعد احتجازه على أيدي متمردين

راح ضحيتها نحو 2000 طالب من كلية القوة الجوية.. العراق يضبط أحد أخطر منفذي مجزرة سبايكر

60 قنبلة نووية وأطنان من الأسلحة الكيميائية.. معلومات خطيرة عن القوة العسكرية لكوريا الشمالية

لحظة إعلان رئيس مالي استقالته بعد اعتقاله من قبل المتمردين.. فيديو

ترشيحاتنا

باريس سان جيرمان وحكاية 8 محاولات لمعانقة أغلى الكئوس

موجود في الصيدليات.. طبيب حميات يروي تفاصيل اكتشافه علاجاً لـ فيروس كورونا.. فيديو

أقوى 10 مرات.. سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تواجه العالم في الموجة الثانية

نوع مهمل من التوابل يعزز صحة القلب ويحارب التهاب المفاصل

يحارب الكوليسترول وسموم الجسم ..مشروب خارق تناوله على معدة فارغة

مستشار وزارة التنمية المحلية السابق: مد فترة دفع جدية التصالح على مخالفات البناء استجابة سريعة من الحكومة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر لـ صدى البلد: حملات التبرع بالدم كانت «طوق نجاة» للمرضى ومصابي كورونا .. فيديو

3 مرات يوميًا.. كوب يسد الشهية ويحرق الدهون

شركة بولندية تكشف عن سيارتين كهربائيتين تحت اسم Izera .. صور