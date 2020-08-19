تطابق الموقف السوداني المصري يُربك حسابات إثيوبيا.. طحنون بن زايد يستقبل رئيس الموساد يوسي كوهين.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، بلقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، ورئيس الموساد الإسرائيلي، وكذلك النطق بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري.









وتصدر استقبال طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني يوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، الذي يزور دولة الإمارات، عناوين الصحف.









وأشاد طحنون بن زايد بجهود يوسي كوهين والتي ساهمت في نجاح التوصل لمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، والتي ستساهم بشكل إيجابي في إحلال السلام في المنطقة، بالإضافة لفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات بين البلدين.









وأكد أن دولة الإمارات ستبقى على الدوام صاحبة فكر ومبدأ راسخ يتمثل في إعلاء قيم السلام والتسامح وتعزير الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة والعالم، ولن تألو جهدًا في ذلك، مشيرًا سموه إلى أن تسارع التقدم العلمي والتكنولوجي يتطلب البحث عن الممارسات والخبرات من مختلف الدول نظرًا لما يلعبه ذلك من استشراف للمستقبل وما يضمن بدوره مستقبلًا أفضل لشعوب المنطقة.











فيما أبرزت "البيان" تعليق أرملة رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، على قرار المحكمة الدولية بقضية اغتياله، والتي وصفته بأنه حكم تاريخي لا يعيد من رحلوا، لكنه يعيد إلى لبنان منطق المحاسبة والعدالة الذي صادرته قوى الظلام.









وقالت نازك الحريري: "مع صدور الحكم عن المحكمة الدولية، لا يسعني إلا أن أتوجه بداية إلى أهالي ضحايا مجزرة الرابع من أغسطس بالتعازي الحارة وإلى أهالي الجرحى بالدعاء بالشفاء العاجل".









وأضافت: "لا أعلم إن كنت سأسر أو أحزن لهذا اليوم الذي كنا نترقبه كزوجة وأولاد والعائلة الصغيرة والعائلة الكبيرة في لبناننا الحبيب والوطن العربي أجمع والمجتمع الدولي، لنعرف من حرض وخطط ونفذ هذه الجريمة التي لا تمت إلى الإنسانية والوطنية بصلة، ألا وهي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن الأبرار".









وتابعت أرملة الحريري: "كلي أمل أن يحمل المستقبل عدالة لهم يشفي غليل الأهالي الذين لا يعرفون كيف ولماذا سقط أبناؤهم ودمرت المنازل والمؤسسات والمستشفيات والمدارس؟ اليوم حكم تاريخي لا يعيد من رحلوا لكنه يعيد إلى لبنان منطق المحاسبة والعدالة الذي صادرته قوى الظلام".









وأكملت: "هذه المحكمة التي تجاوزت الخمسة عشر عاما قد صدر حكمها أخيرا، ونصبو إلى العدالة الإلهية بإذن الله. ولكن نتساءل من يعيد رفيق العمر إلينا. ومن يعيده ويعيد شهداء هذا الوطن إلى محبيهم؟".











في سياق آخر، نشرت الصحيفة موضوعا بعنوان "سد النهضة.. تطابق الموقف السوداني المصري يُربك حسابات إثيوبيا"، قالت خلاله إن إثيوبيا ظلت تراهن طوال فترة تشييد سد النهضة على الموقف السوداني الذي تعتبره مؤيدًا لقيام سدها على بعد بضع كيلومترات من الحدود المشتركة بين البلدين، لا سيما وأن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير اتخذ من قضية سد النهضة كرة ضغط سياسي تارة يستخدمه لتحقيق مكاسب إقليمية.











وأضافت أن المواقف الأخيرة للسودان بعد استشعاره لخطر السد الإثيوبي على إنشاءاته المقامة على النيل، وتعطل بعض محطات مياه الشرب النقية التي تغذي العاصمة الخرطوم، أربكت الحسابات الإثيوبية تلك، إذ إن الجانب الإثيوبي كان يعتمد على الموقف السوداني كقوة دفع لمواصلة عمليات تشييد السد، بل والاستناد عليه لملئه وتشغيله قبل التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.









وأوضحت أن ذلك ظهر خلال عملية الملء الابتدائي في يوليو الماضي، حيث خزنت أثيوبيا حوالي ٤.٩ مليارات متر مكعب دون التنسيق مع دولتي السودان ومصر.









وأكدت البيان أن "تطابق الموقفين السوداني والمصري فيما يتعلق بضرورة إلزامية الاتفاق حول سد النهضة والذي عبرا عنه رئيسا وزراء البلدين عبد الله حمدوك ومصطفى مدبولي إبان زيارة الأخير للخرطوم السبت الماضي، يمثل عاملًا للضغط على الجانب الإثيوبي، الذي يٌنظر إليه بأنه الأكثر تعنتًا، برفضه المتواصل للمقترحات المقدمة من قبل الوسطاء، وهو ما يضعف موقفه ويجعله في مواجهة إقليمية ودولية ستعقد الملف أكثر مما هو عليه الآن".











دوليا، اهتمت الصحف بفوز وبايدن رسميًا، بترشيح حزبه الديموقراطي لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر.









وصوت غالبية المندوبين الديمقراطيين لمصلحة نائب الرئيس السابق، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الذي تستضيفه ميلووكي وتجري وقائعه بشكل غير مسبوق افتراضيًا بسبب وباء كوفيد-19.











وفور إعلان نتيجة التصويت خاطب بايدن في رسالة مباشرة عبر الفيديو المؤتمرين قائلًا لهم: "شكرًا لكم من صميم قلبي!".









من جانبها، أبرزت "الخليج" تأكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن دولة الإمارات قوية باقتصادها، واثقة بقرارتها، مراهنة على أبنائها، مؤمنة بمستقبلها.







