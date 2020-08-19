سحب 60 عينة للمياه..صحة شمال سيناء: تقرير أسبوعي عن البيئة ومحطات التحلبة

اكد الدكتور رمضان توفيق اسحاق مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة محافظة شمال سيناء ، أن الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة طالب باعداد تقرير اسبوعي عن اعمال صحة البيئة ومحطات المياه ومحطات التحلية على مستوى المحافظة.
وأشار إلي أنه في هذا الصدد تم سحب ٦٠عينة مياه للفحص خلال الاسبوع الجاري، وإرسالها لمعمل العريش المشترك، للتأكد من خلوها من التلوث وتأكيد النسب المقررة لاضافة الكلور.
واضاف هاني اسماعيل مراقب عام صحة البيئة ، انه تم الاشراف على غسيل وتطهير بوستر كرم ابونجيلة، وكذلك سحب عينات مياة من محطات المياه ومحطات التحلية على مستوى المحافظة وإرسالها الي المعامل المركزية بوزارة الصحة .
كما تم سحب عينات مياة من وحدات الغسيل الكلوى على مستوى المحافظة وعددها 5 عينات وإرسالها الي المعامل المركزية بوزارة الصحة .
مشيرا إلي أنه تم تشكيل لجنة خاصة بانفلونزا الطيور للمرور على المناطق التي وردت منها شكوى من جانب المواطنين للعمل علي رش الحظاءر وحماية الثروة الداجنة في المحافظة .اقرا ايضا:
الأسر تعد الوجبات السيناوية على شاطئ العريش.. انتشار الباعة وتأجير الأحصنة.. أبرز مظاهر الصيف في شمال سيناء
وأشار إلي أنه في هذا الصدد تم سحب ٦٠عينة مياه للفحص خلال الاسبوع الجاري، وإرسالها لمعمل العريش المشترك، للتأكد من خلوها من التلوث وتأكيد النسب المقررة لاضافة الكلور.
واضاف هاني اسماعيل مراقب عام صحة البيئة ، انه تم الاشراف على غسيل وتطهير بوستر كرم ابونجيلة، وكذلك سحب عينات مياة من محطات المياه ومحطات التحلية على مستوى المحافظة وإرسالها الي المعامل المركزية بوزارة الصحة .
كما تم سحب عينات مياة من وحدات الغسيل الكلوى على مستوى المحافظة وعددها 5 عينات وإرسالها الي المعامل المركزية بوزارة الصحة .
مشيرا إلي أنه تم تشكيل لجنة خاصة بانفلونزا الطيور للمرور على المناطق التي وردت منها شكوى من جانب المواطنين للعمل علي رش الحظاءر وحماية الثروة الداجنة في المحافظة .اقرا ايضا:
الأسر تعد الوجبات السيناوية على شاطئ العريش.. انتشار الباعة وتأجير الأحصنة.. أبرز مظاهر الصيف في شمال سيناء