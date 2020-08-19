فرح يوسف : مصر تحتل المركز الثانى عالميا في أماكن الغوص المتميزة.. فيديو





قالت الإعلامية فرح يوسف ، مقدمة برنامج صباح البلد ، إن مجلة " دايف ترافيل " البريطانية اختارت مصر للمركز الثانى من حيث آكثر أماكن الغوص تميزا .





وأضافت مقدمة برنامج صباح البلد خلال تقديمها حقة اليوم الأربعاء ، أن هناك عددا كبيرا من المقومات بشأن مجال الغوص التى تتميز بها مصر فيما يختص بالشعب المرجانية .





وأشارت إلى أن الغواصين يأتون من مختلف أنحاء العالم للتمتع بمجالات الغوص والطبيعة الساحرة فى مصر .



برنامج "صباح البلد" يعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.



