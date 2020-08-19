AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد ازمة رمضان صبحي.. عضو المقاصة: بيراميدز المسئول عن أسعار اللاعبين الخيالية وقانون الرئيس الحل الأمثل

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:38 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
Advertisements
يسري غازي
أكدت سماح عمار عضو مجلس ادارة نادى مصر المقاصة أن نادى بيراميدز المسؤل عن الارتفاع الجنوني لأسعار اللاعبين فى الدورى الممتاز.


كان النادي الأهلي أعلن عن خروج رمضان صبحي من حساباته ورغبة اللاعب فى الانتقال إلى بيراميدز فى صفقة بقيمة ١٠٠ مليون جنيه لمدة ٣ مواسم.

وقالت سماح عمار فى تصريحات خاصة لصدى البلد: الارتفاع الجنوني موجود والمبلغ المرصود لضم رمضان صبحى الى نادى بيراميدز يأتي على غرار سيناريو عمر جابر تقريبا.

وأضافت: نادى بيراميدز المسؤل عن ارتفاع أسعار اللاعبين الخيالية فى الدورى المصري عبر التفاوض والرغبة فى ضم نجوم الفرق الأخرىبالمسابقة المحلية بمبالغ مالية طائلة.

وقالت ايضا :المطلوب لضبط ايقاع الاسعار للاعبى الدورى المصري اصدره بالفعل الرئيس عبدالفتاح السيسي في قانون وجاء نص البند رقم (21) من المادة الثانية للقانون رقم 83 لسنة 2020 كالتالي:

يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، على البنود التالية.

البند (21): عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، لأى لعبة رياضية، وذلك بواقع ما يأتي:

مقدار الرسم: القيمة السنوية للعقود
3 %: لمليون جنيه أو أقل.

- 4.5 %: أكثر من مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه.

- 6 %: أكثر من 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه.

- 7.5 %: أكثر من 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه.

- 9 %: أكثر من 5 ملايين جنيه وحتى 10 ملايين جنيه.

- 10 %: أكثر من 10 ملايين جنيه.

وعلى اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أى عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب.

وشددت على ان تطبيق القانون سالف الذكر فى الدورى المصري يساهم فى الحد من الأسعار الخيالية للاعبى المسابقة المحلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تصديق السيسي..رسوم جديدة على 10 خدمات بقانون رسم التنمية..السجائر وعقود اللاعبين أبرزها

بواقع 3 جنيهات.. رسوم جديدة على أسعار تبغ الشيشة والسجائر.. تفاصيل

بعد تصديق الرئيس.. 5% زيادة في أسعار الهواتف بسبب رسم التنمية.. تفاصيل

باي باي أبو التفانين حدوتة| مدير بيراميدز فى إنجلترا لإنهاء صفقة رمضان صبحي

إسلام صادق: رمضان صبحي يحصل على 5 ملايين دولار مع بيراميدز

بسبب رمضان صبحي.. نجم الزمالك: بداية أسعار اللاعبين الخيالية من الأهلي.. وبيراميدز ولعها

ترشيحاتنا

الغرف التجارية: إعلان اكتشاف علاج لكورونا عبر السوشيال ميديا جريمة.. فيديو

في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ رزان مغربي

الرئيس اللبناني يكشف موعد نزع سلاح حزب الله

بعد توصية البرلمان.. الحكومة تحسم عودة صلاة الجمعة بالمساجد اليوم

مش موافق.. جمال الغندور يعلق على طلب ميدو ترؤس لجنة الحكام

الشهر بـ 70 ألف جنيه.. سيدة بالفيوم تعرض نجلتها على راغبي المتعة

AdvertisementS

بعد ازمة رمضان صبحي.. عضو المقاصة: بيراميدز المسئول عن أسعار اللاعبين الخيالية وقانون الرئيس الحل الأمثل

أخبار الرياضة| مباراة القمة تؤجل ظهور مرتضى منصور على قناة الزمالك.. الإنتاج يشكو حكم مباراة المقاولون.. باريس سان جيرمان يصل نهائي أبطال أوروبا

خالد جلال يهاجم ميدو: لم نتجسس على الزمالك وهذه ليس طريقتي

مش روماني.. اتحاد الكرة يكشف هوية حكم قمة الأهلي والزمالك خلال ساعات

مباراة القمة تؤجل ظهور مرتضى منصور على قناة الزمالك.. تفاصيل

سموحة يعلن انتقال محمود نعمان لصفوف يد الأهلي بـ 1.5مليون جنيه

ميدو: رمضان صبحي رد قيمة الإعلان الخاص براعي النادي الأهلي

مش موافق.. جمال الغندور يعلق على طلب ميدو ترؤس لجنة الحكام

الأهلي لم يتواصل معي.. عمار حمدي: التواجد مع المنتخب الأوليمبي هدفي

لم أخسر سوى مرة واحدة.. فلافيو يستعيد ذكرياته مع الأهلي في لقاءات القمة أمام الزمالك

باريس سان جيرمان وحكاية 8 محاولات لمعانقة أغلى الكئوس

محمد حليم مدرب حرس الحدود: غير راض عن الأداء أمام طنطا وطموحى بلا حدود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر لـ صدى البلد: حملات التبرع بالدم كانت «طوق النجاة» للمرضى ومصابي كورونا .. فيديو

3 مرات يوميًا.. كوب يسد الشهية ويحرق الدهون

شركة بولندية تكشف عن سيارتين كهربائيتين تحت اسم Izera .. صور