بعد ازمة رمضان صبحي.. عضو المقاصة: بيراميدز المسئول عن أسعار اللاعبين الخيالية وقانون الرئيس الحل الأمثل

أكدت سماح عمار عضو مجلس ادارة نادى مصر المقاصة أن نادى بيراميدز المسؤل عن الارتفاع الجنوني لأسعار اللاعبين فى الدورى الممتاز.









كان النادي الأهلي أعلن عن خروج رمضان صبحي من حساباته ورغبة اللاعب فى الانتقال إلى بيراميدز فى صفقة بقيمة ١٠٠ مليون جنيه لمدة ٣ مواسم.





وقالت سماح عمار فى تصريحات خاصة لصدى البلد: الارتفاع الجنوني موجود والمبلغ المرصود لضم رمضان صبحى الى نادى بيراميدز يأتي على غرار سيناريو عمر جابر تقريبا.





وأضافت: نادى بيراميدز المسؤل عن ارتفاع أسعار اللاعبين الخيالية فى الدورى المصري عبر التفاوض والرغبة فى ضم نجوم الفرق الأخرىبالمسابقة المحلية بمبالغ مالية طائلة.





وقالت ايضا :المطلوب لضبط ايقاع الاسعار للاعبى الدورى المصري اصدره بالفعل الرئيس عبدالفتاح السيسي في قانون وجاء نص البند رقم (21) من المادة الثانية للقانون رقم 83 لسنة 2020 كالتالي:





يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، على البنود التالية.





البند (21): عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، لأى لعبة رياضية، وذلك بواقع ما يأتي:





مقدار الرسم: القيمة السنوية للعقود

3 %: لمليون جنيه أو أقل.





- 4.5 %: أكثر من مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه.





- 6 %: أكثر من 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه.





- 7.5 %: أكثر من 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه.





- 9 %: أكثر من 5 ملايين جنيه وحتى 10 ملايين جنيه.





- 10 %: أكثر من 10 ملايين جنيه.





وعلى اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أى عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب.





وشددت على ان تطبيق القانون سالف الذكر فى الدورى المصري يساهم فى الحد من الأسعار الخيالية للاعبى المسابقة المحلية.