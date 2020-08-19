AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف وحرق الدهون.. فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:41 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
Advertisements
شيرين عادل
قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الجسم وعضلات الكتف، والتي تساعد على حرق الدهون بشكل كبير.

وأوضح حسام أبو هاشم أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم، ومن الأفضل أن يكون هناك شريك لك في التمارين لرفع مستوى المنافسة وعدم الشعور بالملل أو الضجر.

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وقال خبير اللياقة البدنية إن هناك بعض الأشياء التى يجب أن يعلمها الإنسان قبل القيام بأي تمارين رياضية، ومن والمهم أن تكون عضلات الجسم متوازنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم وحرق الدهون.. فيديو

لجميع الأعمار..تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم وحرق الدهون.. فيديو

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لشد ترهلات الظهر وحرق الدهون.. فيديو

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لشد ترهلات الظهر وحرق الدهون.. فيديو

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لشد ترهلات الظهر وحرق الدهون.. فيديو

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لشد ترهلات الظهر وحرق الدهون.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. أبو العينين: اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان صناعة «مخ عبقري».. أحمد موسى: مفيش مواطن عاجبه قرار خفض وزن الرغيف.. وزير النقل يكشف سبب دخوله المستشفى

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 19- 8 - 2020

تصرف بتهوّر.. زحليقة تقتل رجلًا داخل أكوابارك.. وإخراج جثته بعد 7 ساعات

مستشار وزارة التنمية المحلية السابق: مد فترة دفع جدية التصالح على مخالفات البناء استجابة سريعة من الحكومة.. فيديو

مش موافق.. جمال الغندور يعلق على طلب ميدو ترؤس لجنة الحكام

من الاعتقال إلى الاستقالة.. ساعات رئيس مالي الأخيرة في السلطة.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر لـ صدى البلد: حملات التبرع بالدم كانت «طوق النجاة» للمرضى ومصابي كورونا .. فيديو

3 مرات يوميًا.. كوب يسد الشهية ويحرق الدهون

شركة بولندية تكشف عن سيارتين كهربائيتين تحت اسم Izera .. صور