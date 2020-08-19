وزير مخابرات إسرائيل: اتصالات مع السودان لعقد اتفاق معها



نشرت القناة 12 العبرية اليوم الأربعاء تصريحات وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، حول وجود اتصالات مع دولة عربية لعقد اتفاق سلام.



ونقلت القناة، عن الوزير كوهين قوله: "على عكس تصريحات وزير الخارجية السوداني، هناك اتصالات مع السودان، والاتفاق معها ضمن أجندة العمل".



وبحسب القناة العبرية، أضاف وزير الاستخبارات كوهين، أن "الاتفاق مع السودان، سيشمل إعادة المتسللين من إسرائيل إلى السودان".



ولفتت القناة، الى أن تصريحات الوزير كوهين، تتناقض مع تصريحات وزير الخارجية السوداني، الذي أنكر بالأمس وجود أي اتصالات بين السودان وإسرائيل.



وأشارت القناة العبرية، الى أن الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية، قال بالأمس: "نتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل، وهناك اتصالات متبادلة بيننا".

