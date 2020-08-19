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أخبار العالم

الصين تدعم المجتمع الدولي لمكافحة النقل غير المشروع للأسلحة التقليدية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قال سفير الصين لشؤون نزع السلاح لي سونج إن بلاده تدعم المجتمع الدولي لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنظيم تجارة الأسلحة الدولية ومكافحة النقل غير المشروع للأسلحة التقليدية.

وأضاف سونج - في بيان إلى المؤتمر السادس للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة المنعقد في جنيف خلال الفترة من 17 إلى 21 أغسطس الجاري، ونقلته وسائل إعلام صينية اليوم /الأربعاء/ - أن الصين ستدعم بقوة غرض وهدف معاهدة تجارة الأسلحة وستفي بالتزاماتها بإخلاص، وأن انضمام الصين إلى معاهدة تجارة الأسلحة يعد خطوة مهمة في مشاركتها النشطة في الحوكمة العالمية لتجارة الأسلحة وفي حماية السلام والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وتابع أن "الصين اتبعت دائما نهجا حكيما ومسؤولا وفرضت رقابة صارمة على صادراتها من الأسلحة"، وأنه تم وضع سياسة شاملة ونظام تشريعي للرقابة على تصدير الأسلحة التقليدية في البلاد.. مؤكدا أهمية تعزيز عالمية وفعالية معاهدة تجارة الأسلحة، والتفاعل والتنسيق بين الآليات ذات الصلة بشأن الحد من الأسلحة التقليدية في إطار الأمم المتحدة، وتعزيز الشعور بالمسؤولية في تجارة الأسلحة.

وأشار إلى استعداد بلاده للتعاون مع جميع الأطراف، بما في ذلك الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، من أجل تعزيز التوافق وتقديم مساهمات أكبر في التنفيذ الفعال لمعاهدة تجارة الأسلحة، وإنشاء نظام دولي عادل ومنظم لتجارة الأسلحة، والحفاظ على السلام والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي.
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