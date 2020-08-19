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رياضة

خالد جلال يهاجم ميدو: لم نتجسس على الزمالك وهذه ليس طريقتي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:53 ص
خالد جلال
خالد جلال
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محمد سمير
علق خالد جلال المدير الفني لنادي مصر، على ادعاء أحمد حسام "ميدو" مدرب مصر للمقاصة والزمالك السابق، تسريب تشكيلة القلعة البيضاء للجهاز الفني لنادي مصر، قبل مواجهة الفريقين اليوم.

وتعادل فريق مصر مع الزمالك سلبيًا، مساء أمس الثلاثاء، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الممتاز.

وكتب جلال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تصحيح للمعلومة، أنا لم أعرف أي شيء عن تشكيل نادي الزمالك قبل المباراة بـ24 ساعة".

وأضاف "كل ما في الأمر أنني عرفت قائمة الزمالك المعلنة قبل المباراة بـ24 ساعة، وكل القنوات الرياضية أكدت أن كارتيرون سيدفع بعناصر شابة وسيريح النجوم لمباراة الأهلي".

وتابع مدرب الزمالك الأسبق "هذه ليست طريقتي يا كابتن ميدو. لم أتواصل مع أي فرد داخل نادي الزمالك".

وختم خالد جلال "أحترم نفسي ولا أقبل أي شيء لا أرضاه على نفسي، نادي الزمالك بيتي وأرفض نشر أخبار غير صحيحة عن نادي مصر".
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