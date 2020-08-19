AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

محلل إسرائيلي يتوقع توتر الأوضاع مع قطاع غزة بسبب البالونات الحارقة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:10 ص
احتمالات التصعيد
احتمالات التصعيد في قطاع غزة تتزايد
Advertisements
سمر صالح

كتب محلل الشؤون العسكرية، بصحيفة "معاريف" العبرية، "تال ليف رام"، أن الاحتمالات لاندلاع تصعيد أمني مع قطاع غزة، تتزايد كل يوم.
 
وقال المحلل العسكري، صباح اليوم الأربعاء، حول التوتر بالجنوب، إن "هناك احتمالات كبيرة لتدهور الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، بسبب استمرار اطلاق البالونات".
 
وأضاف المحلل، "استمرار اطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة، قد يتطور الى تدهور أمني خطير، يؤدي الى تصعيد عسكري في غزة".
 
وبحسب المحلل، "حركة حماس ورغم استمرارها في اطلاق البالونات الحارقة والمفخخة، فهي لا تريد التصعيد، وتردك أن إسرائيل لا تريد التصعيد".
 
وختم المحلل بالقول إن "اطلاق البالونات الحارقة والمفخخة هو تجسيد لسياسية حماس، وأن هذه الوسائل وغيرها، لها تأثير على إسرائيل".  

يشار الى أن وسائل الإعلام العبرية، تحدثت عن اندلاع 40 حريقا بغلاف غزة بالأمس، نتيجة سقوط البالونات، ونقلت عن نتنياهو قوله: "إننا نستعد لاندلاع جولة تصعيد بقطاع غزة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسرائيل متخوفة من غزة بسبب مخططات ضم الضفة

بالونات غزة تخترق المنظومة الأمنية..انتشار الحرائق في إسرائيل

إسرائيل توقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة

بعد اشتعال حرائق في مواقع بـ إسرائيل.. تل أبيب: لن نسمح بدخول تمويلات قطرية لـ حماس

42 حريقا في مستوطنات إسرائيلية بفعل البالونات الحارقة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| مباراة القمة تؤجل ظهور مرتضى منصور على قناة الزمالك.. الإنتاج يشكو حكم مباراة المقاولون.. باريس سان جيرمان يصل نهائي أبطال أوروبا

فنان يعرض الزواج على زينة مكي في الجيم

أسعار الذهب اليوم 19-8-2020

العظمى اليوم بالقاهرة 35 درجة.. الأرصاد: نتوقع تحسنا للطقس في سبتمبر.. فيديو

هل للزوجة ثواب الصدقة إذا أنفقت في بيتها؟.. دار الإفتاء ترد

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19-8-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر لـ صدى البلد: حملات التبرع بالدم كانت «طوق النجاة» للمرضى ومصابي كورونا .. فيديو

3 مرات يوميًا.. كوب يسد الشهية ويحرق الدهون

شركة بولندية تكشف عن سيارتين كهربائيتين تحت اسم Izera .. صور